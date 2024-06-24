屏縣連三年獲全國水質保護及土壤整治考核特優

環境部日前公布112年全國水質保護與土壤整治考核成績，屏東縣連續三年獲得「特優」殊榮，展現屏東縣守護河川水質及土壤環境的決心。縣長周春米肯定環保、水利相關單位的通力合作成果。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣境內河川水體承受畜牧、事業廢水及生活污水等污染負荷，導致河川水體惡化。在有限的人力及資源條件下，屏東縣不分日夜上下齊心執行「夜鷹早鳥」、「稽查無假期」等專案稽查行動，並善用科技執法，如CCTV、UAV、追蹤劑及透地雷達等，亦於可疑對象上下游布設水質連續監測儀器，掌握異常的水質波動，研判不肖業者非法排放廢水的週期及頻率，再進行稽查取締，讓水污染無所遁形。
為加速推動河川水質淨化，分別於屏東市及琉球鄉建置水質淨化設施，展現縣府守護河川水質決心，大獲考核委員肯定。此外，針對轄內土壤及地下水進行預防、監控及管理，推動事業污染預防自主管理、農地與渠道底泥污染追蹤與預防，尤其在112年度完成三處污染場址整治，成果斐然。
環保局表示，近年在各項整治手段下，河川水質已有顯著成效。環境部列管的嚴重污染關鍵測站已由四站降為一站，其中東港溪流域嚴重污染河段長度僅剩0.3公里，創歷年最低。關鍵測站興社大橋測站更是連續38個月皆未發生嚴重污染情形，成功脫離嚴重污染，並已於113年解除列管，各項工作努力成果有目共睹。水質保護及土壤整治的工作仰賴產官學界三方分工合作，未來仍將持續整合各方資源，共同維護屏東縣環境品質，持續邁向水清魚現、希望城市的願景。