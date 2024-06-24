帶動園區綠色轉型！產業園區管理局舉辦綠色趨勢人才訓練活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
產業園區管理局局長楊伯耕表示，隨著全球對於永續發展趨勢的日益重視，各國不斷推出相關法規與協議，企業也逐漸將環境永續，作為提升競爭力的重要手段，該局乃舉辦此一綠色趨勢人才訓練活動，期能加速企業在綠色轉型上的步伐，為實現循環經濟和永續發展做出貢獻，幫助企業建立綠色產業能力，實現企業永續經營。
楊伯耕說，此次訓練活動包括，綠色供應鏈與循環經濟、碳權交易機制與企業管理運用、落實企業社會責任及環境永續，以及耗水費徵收與永續經營理念等4大主題。
在綠色供應鏈與循環經濟部分，由成功大學教授陳偉聖介紹以環境可持續為原則的綠色供應鏈商業模式，鼓勵企業環境友善循環設計，減少資源浪費和污染排放，確保產品品質和可持續性，增加產業永續韌性，追求永續經營。
在碳權交易機制與企業管理運用部分，由台灣碳權交易所經理陳俊廷介紹碳權、碳交易制度及後續商機、碳交所相關業務推動方向，以協助產業及早掌握碳權交易機制，以利規劃企業後續綠色轉型作為。
在落實企業社會責任及環境永續部分，由台灣空品協會榮譽理事長鄭仁雄介紹ESG中之S定義及量化方式，以及透過標準化、量化方式界定對企業績效影響，例如IAQ於員工效率，以鼓勵企業逐步強化ESG完整構面，推動企業永續發展。
在耗水費徵收與永續經營理念部分，由水利署科長林杰熙介紹耗水費徵收方式及相關查驗規定，鼓勵企業在善盡水資源保護責任前提下，達到永續經營目標。