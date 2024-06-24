嫁給汪小菲後重啟社群！Mandy被讚「比大S美多了」 本人11字回應
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後桃花不斷，先前更是認愛台灣未婚妻Mandy曼蒂（馬筱梅），官宣兩人正式領證結婚，進入甜蜜的二婚生活，近來Mandy重啟社群帳號，不時分享自己的美照，被稱讚比大S還美，對此，她也親自回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
過去汪小菲曾誇Mandy為人低調，甚至不太使用社群平台，讓他非常心動，「她社交平台全部都封了，自己不開了」，然而卻有網友發現Mandy默默重新開始使用小紅書，她原本最後一篇貼文是在去年（2023）10月初，如今又開始恢復更新，有網友質疑她結婚了之後才發，想要蹭汪小菲熱度，對此，她也正面反擊，「我老公鼓勵我自在做自己喜歡的事，不要因為其他因素，把很稀鬆平常的事都給侷限了。」
儘管外界批評聲浪不斷，Mandy仍不受到影響，日前曬出她參加汪小菲友人家宴的美照，只見她身穿白色洋裝，綁起公主頭，露出白皙肌膚和性感鎖骨，她看著別處，笑容十分甜美，兩頰上還有小酒窩，照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「很漂亮啊，像娃娃一樣精緻」、「眼神很清澈，很美」、「笑起來有酒窩，很甜美。」
不少網友都祝福Mandy和汪小菲白頭偕老，認為兩人十分般配，「太般配了，祝福你們，好好的喔」、「祝福，小菲善良又爺們」、「很美、很智慧，願你們一切安好」，還有網友誇Mandy，「比大S好看多了」，對此，Mandy也回應，「咱們不提別人，這樣不好啊」，被網友大讚心地善良又高情商。