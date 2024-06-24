台北「體感42度」到下週！午後雷雨週三趨緩　週末又全台有雨

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員林定宜指出，由於太平洋高壓從今天開始減弱，因此明天中午過後的「雷雨」情況依舊明顯，整個西半部地區、東半部山區都要留意，且中部以北及各地山區都有「局部大雨」發生的機率，狀態與今天大致相同，主要看對流發展在哪裡，當地就會有降雨。
氣溫部分依舊從上午開始就感受悶熱，北部攝氏27至36度、中部攝氏26至36度、南部攝氏27至36度、花東攝氏26至32度，氣象署也已經針對14縣市發布明日的「高溫警戒」。
⚠️高溫紅色燈號：雲林縣
⚠️高溫橙色38燈號：屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣
週三起氣溫再往上飆 週末雨區擴大
林定宜表示，週三太平洋高壓重新增強至週四，雖然替台灣帶來較穩定的天氣，午後雷雨的範圍縮減到僅剩山區較明顯，不過也會直接導致各地氣溫再往上爬升，北中南最高溫普遍將來到攝氏35至36度，東半部則是攝氏32至33度。
週五至週日，台灣環境轉為西南風，水氣也變多，屆時中南部將有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，但午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體雷雨範圍擴大。