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台北「體感42度」到下週！午後雷雨週三趨緩　週末又全台有雨

▲未來一週各地體感溫度都超高，以台北為例，體感最高攝氏42度將持續至下週，且午後雷雨也會持續。（圖／記者陳明中攝）
▲未來一週各地體感溫度都超高，以台北為例，體感最高攝氏42度將持續至下週，且午後雷雨也會持續。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

「白天炎熱、午後雷陣雨突襲」的天氣暫時還沒到盡頭！中央氣象署指出，明（25）日環境與今（24）日類似，午後在中部以北會有局部性大雨，週三（6/26）水氣減少，氣溫進一步攀升、午後雷雨範圍縮減，週五（6/28）過後水氣增加，週末的午後雷雨又會往各地平地發展。未來一週各地體感溫度都超高，以台北為例，體感最高攝氏42度將持續至下週。

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▲週二午後雷雨同樣明顯，週三、週四水氣減少，週末雨區又會擴大。（圖／中央氣象署提供）
▲週二午後雷雨同樣明顯，週三、週四水氣減少，週末雨區又會擴大。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣繼續悶熱　午後北台灣防大雨

氣象署預報員林定宜指出，由於太平洋高壓從今天開始減弱，因此明天中午過後的「雷雨」情況依舊明顯，整個西半部地區、東半部山區都要留意，且中部以北及各地山區都有「局部大雨」發生的機率，狀態與今天大致相同，主要看對流發展在哪裡，當地就會有降雨。

氣溫部分依舊從上午開始就感受悶熱，北部攝氏27至36度、中部攝氏26至36度、南部攝氏27至36度、花東攝氏26至32度，氣象署也已經針對14縣市發布明日的「高溫警戒」。

⚠️高溫紅色燈號：雲林縣
⚠️高溫橙色38燈號：屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣

▲氣象署針對週二（6/25）發布「高溫燈號警示」，雲林、屏東須要特別留意極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署針對週二（6/25）發布「高溫燈號警示」，雲林、屏東須要特別留意極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
週三起氣溫再往上飆　週末雨區擴大

林定宜表示，週三太平洋高壓重新增強至週四，雖然替台灣帶來較穩定的天氣，午後雷雨的範圍縮減到僅剩山區較明顯，不過也會直接導致各地氣溫再往上爬升，北中南最高溫普遍將來到攝氏35至36度，東半部則是攝氏32至33度。

週五至週日，台灣環境轉為西南風，水氣也變多，屆時中南部將有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，但午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體雷雨範圍擴大。

▲週三、週四太平洋高壓增強，北中南最高溫普遍將來到攝氏35至36度，東半部則是攝氏32至33度。（圖／中央氣象署提供）
▲週三、週四太平洋高壓增強，北中南最高溫普遍將來到攝氏35至36度，東半部則是攝氏32至33度。（圖／中央氣象署提供）

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