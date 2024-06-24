9種語言在台生活攻略！移民署編印新住民來台指南 盤點常見問題
目前在台新住民人數已逾59萬人，為協助新住民在台好生活，移民署與中央各部會、地方政府及民間團體共同修編「新住民在台生活相關資訊簡冊」，並翻譯成中、英、印尼、越、泰、柬、緬、日、韓等9種語版，內容含括戶籍篇、家庭篇、衛生篇、福利篇及工作篇等單元，讓新住民可透過簡冊獲得各項生活資訊，成為在台生活的好幫手。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次簡冊修編主要係因應法令變更，並請相關機關協助重新盤點新住民常見問題，新增防疫措施、設籍前新住民健康權益保障、遭逢特殊境遇扶助計畫、投資創業規範、新住民子女跨國銜轉資源、學歷採認、合法金融匯兌及愛護台灣山林等議題，並於文中增加圖卡及相關網站QR Code連結。此外，也摘錄重要資訊印製摺頁、製作電子書及5分鐘簡介影片，方便攜帶及閱讀。
來自越南的新住民許女士，因緣際會和先生相識結婚，來台生活已逾4個月，對於周遭社會環境還處於適應階段，但透過「新住民在台生活相關資訊簡冊（越南語版）」提供豐富多元的資訊，不僅協助她獲得解決生活大、小事的資訊，同時也有助她更加瞭解台灣環境，適應在台生活。
移民署署長鐘景琨表示，新住民移居台灣，生活上可能會面臨各種挑戰，期望藉由跨部門合作，實現新住民「移居台灣零距離」，使資訊取得無落差，更周全保障新住民家庭之權益，建構更多元、平等、友善的移民環境。
有關「新住民在台生活相關資訊簡冊」資訊，已置於移民署全球資訊網「出版品及影音/出版品一覽專區」、「業務專區/新住民照顧服務專區」與新住民培力發展資訊網「生活輔導/中央資訊與活動/在台生活資訊專區」、「資訊服務/出版品專區」，歡迎各界瀏覽下載。