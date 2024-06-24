國家地理雜誌「野生動物路跑」開放報名！11月17日相約為保育而跑

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📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事＆報名資訊：
活動日期：2024年11月17日（星期日）
活動時間：上午05時50分至上午10時50分
活動地點：臺北市立動物園（臺北市文山區新光路二段30號）
報名期間：2024年6月24日（一）12:00 pm - 2024年8月30日（五）11:59 pm，額滿截止。
報名賽事組別：4公里組／4公里親子組／10公里組
活動報名網址：國家地理雜誌野生動物路跑官網
📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事路線圖：
4公里組／4公里親子組路線：
臺北市立動物園入口廣場(起點)→新光路二段→ (右轉)臺北市立動物園公務門→公務門園內車道→光平隧道→教育中心(終點)
10公里組路線：
臺北市立動物園入口廣場(起點)→新光路二段→(左轉)文和橋→(左轉)106號縣道→(右轉)木柵路五段→(左轉)106號縣道→(右轉)文和橋→(右轉)新光路二段→(左轉)臺北市立動物園公務門→公務門園內車道→光平隧道→教育中心(終點)
📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事物資包：
在完賽物資的部分，則包含紀念跑衣、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌等豐富周邊。報名親子組的部分，額外會有1個紀念露營椅，而10公里組則會有1頂紀念漁夫帽。
📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事交通資訊：
自行開車
- 國道三號(南下)：行駛國道3甲，於3-萬芳出口下交流道，進入萬芳交流道，左轉進入木柵路五段/106縣道，直行至新光路二段右轉，直行至圓環，從第一個出口出去，繼續走新光路二段過動物園後第一個迴轉道迴轉即可抵達。
- 國道三號(北上)：行駛國道三號，於20-木柵出口下交流道，朝深坑前進，行駛北宜高聯絡道/台北聯絡線/106乙縣道左轉進入新光路二段，直行至圓環，從第二個出口出去，繼續走新光路二段過動物園後第一個迴轉道迴轉即可抵達。
捷運
- 搭乘文湖線，在動物園站下車。
- 請搭乘板南線，在市政府站下車，再轉乘綠1、棕18或棕21公車公共汽車。
大眾交通
- 搭乘欣欣客運236區 (深坑─捷運公館站)至捷運動物園站下車。〔深坑發車05:30〕
- 搭乘欣欣客運295 (富德─臺北車站)至捷運動物園站下車。〔富德發車05:30〕
- 搭乘欣欣客運611 (富德—松山車站)至捷運動物園站下車。〔富德發車05:20〕
- 搭乘指南客運679(動物園—南港)至捷運動物園站下車。〔南港發車05:40〕
- 搭乘臺北客運793(樹林─動物園)至捷運動物園站下車。〔樹林發車05:30〕。 更多路線