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國家地理雜誌「野生動物路跑」開放報名！11月17日相約為保育而跑

▲2024年的「國家地理雜誌野生動物路跑」從今（24）日開放報名，活動日期則為11月17日，相約參賽者為保育而跑。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）
▲2024年的「國家地理雜誌野生動物路跑」從今（24）日開放報名，活動日期則為11月17日，相約參賽者為保育而跑。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）

記者林之越/綜合報導

舉辦多年的國家地理雜誌野生動物路跑，歷年已累積超過30,200名參與人次，今年的賽事舉辦在2024年的11月17日，並從今（24）日開始開放報名。今年國家地理雜誌與臺北市立動物園攜手合作，以熱帶雨林為主題，盼喚起民眾對全球野生動物瀕危趨勢的關注和物種棲地的消失

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臺灣獨特的地理、氣候和地質等條件，蘊含豐富的生物種類，國家地理雜誌每年挑選不同主題的野生動物，希望透過趣味的路跑凝聚民眾，以行動守護野生動物並關注動保議題，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事相關的活動資訊：


📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事＆報名資訊：

活動日期：2024年11月17日（星期日）

活動時間：上午05時50分至上午10時50分

活動地點：臺北市立動物園（臺北市文山區新光路二段30號）


報名期間：2024年6月24日（一）12:00 pm - 2024年8月30日（五）11:59 pm，額滿截止

報名賽事組別：4公里組／4公里親子組／10公里組

活動報名網址：國家地理雜誌野生動物路跑官網


📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事路線圖：

4公里組／4公里親子組路線：

臺北市立動物園入口廣場(起點)→新光路二段→ (右轉)臺北市立動物園公務門→公務門園內車道→光平隧道→教育中心(終點)

▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」在11月17日開跑，圖為4公里、4公里親子組賽事的完整路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）
▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」在11月17日開跑，圖為4公里、4公里親子組賽事的完整路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）

10公里組路線：

臺北市立動物園入口廣場(起點)→新光路二段→(左轉)文和橋→(左轉)106號縣道→(右轉)木柵路五段→(左轉)106號縣道→(右轉)文和橋→(右轉)新光路二段→(左轉)臺北市立動物園公務門→公務門園內車道→光平隧道→教育中心(終點)

▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」在11月17日開跑，圖為10公里賽事組的完整路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）
▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」在11月17日開跑，圖為10公里賽事組的完整路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）

📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事物資包：

在完賽物資的部分，則包含紀念跑衣、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌等豐富周邊。報名親子組的部分，額外會有1個紀念露營椅，而10公里組則會有1頂紀念漁夫帽。

▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」的參賽物資中，包含紀念跑衣、國家地理雜誌，以及多功能織帶和完賽獎牌等豐富周邊。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）
▲2024「國家地理雜誌野生動物路跑」的參賽物資中，包含紀念跑衣、國家地理雜誌，以及多功能織帶和完賽獎牌等豐富周邊。（圖／翻攝自國家地理雜誌野生動物路跑官網）

📌「國家地理雜誌野生動物路跑」賽事交通資訊：

自行開車

  1. 國道三號(南下)：行駛國道3甲，於3-萬芳出口下交流道，進入萬芳交流道，左轉進入木柵路五段/106縣道，直行至新光路二段右轉，直行至圓環，從第一個出口出去，繼續走新光路二段過動物園後第一個迴轉道迴轉即可抵達。
  2. 國道三號(北上)：行駛國道三號，於20-木柵出口下交流道，朝深坑前進，行駛北宜高聯絡道/台北聯絡線/106乙縣道左轉進入新光路二段，直行至圓環，從第二個出口出去，繼續走新光路二段過動物園後第一個迴轉道迴轉即可抵達。

捷運

  1. 搭乘文湖線，在動物園站下車。
  2. 請搭乘板南線，在市政府站下車，再轉乘綠1、棕18或棕21公車公共汽車。
※ 請參閱臺北捷運公司捷運路線圖


大眾交通

  1. 搭乘欣欣客運236區 (深坑─捷運公館站)至捷運動物園站下車。〔深坑發車05:30〕
  2. 搭乘欣欣客運295 (富德─臺北車站)至捷運動物園站下車。〔富德發車05:30〕
  3. 搭乘欣欣客運611 (富德—松山車站)至捷運動物園站下車。〔富德發車05:20〕
  4. 搭乘指南客運679(動物園—南港)至捷運動物園站下車。〔南港發車05:40〕
  5. 搭乘臺北客運793(樹林─動物園)至捷運動物園站下車。〔樹林發車05:30〕。 更多路線
※ 以上發車時間皆為活動日(例假日)發車時間，周一至周五(平日)發車時間請以各客運業者公告為主

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