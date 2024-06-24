周興哲首次入圍金曲獎「當天嗨到喝掛」！曝巡迴開唱不考慮大巨蛋
歌手周興哲這次以寫給梁靜茹的〈大人〉，首度入圍第35屆金曲獎「最佳作曲人獎」，今（24）日他現身受訪，表示金曲入圍公布當天，自己根本不知情，因為沒有發專輯，原本以為自己跟金曲獎無關，直到收到祝賀的訊息才得知此事，笑曝當天直接跑到公司和同事開香檳慶祝，「那天喝超醉，下午4點就醉倒了」。另外，他透露今年將出新專輯，不過被問到巡演是否會想攻上大巨蛋，他笑回目前不考慮。
記者朱祖儀／台北報導
周興哲出道10年首度入圍金曲獎，今日現身難掩興奮，透露從小看到王力宏、周杰倫在台上領獎，因此一直很嚮往有一天也能拿到金曲獎，且期望能成為創作歌手，金曲獎一直是他很期待可以參與的獎項。他也很感謝公司老闆願意簽他，因為當時他才17歲，準備了2首歌，就和老闆約在咖啡廳見面，直言自己想成為創作型歌手，「結果老闆跟我說，一定要先寫30首歌，才能去找唱片公司談，當時覺得是不可能的任務，但那是我的夢想，就要去達成」。
周興哲也說，其實入圍金曲獎就很開心了，對於是否得獎以平常心看待，有拿獎就謝謝評審，沒有就再繼續努力，主要能和前輩一起參加就很開心了，他也很感謝梁靜茹邀歌，「肯定要請她吃飯謝謝她，很謝謝她唱了」。至於紅毯上是否會有什麼特別造型？周興哲表示，會走傳統帥氣、乾淨的路線，不會為了脫而脫，也不會準備幸運物，對於剛升格當爸爸的他，女兒就是他的幸運星。
關於接下來的計畫，周興哲透露將會發行新專輯，巡演也還在安排當中，不過被問到是否會想攻上大巨蛋？他笑說「我們還是適合室內四面台，可以溫暖跟歌迷近距離互動」，目前不考慮在大巨蛋開演唱會。