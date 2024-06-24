進口蛋爆弊案？黃國昌指短差600萬顆日本雞蛋　農業部：他算錯了

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針對「超思到底進口多少雞蛋」、「農業部資料短差六百萬顆蛋？」質疑，農業部指出，提供給立委的資料和行政調查報告111年中央畜產會採購日本的雞蛋重量和顆數皆一致，因為兩份資料採用的箱數規格不同，行政調查報告中因為有美日澳三國來源的雞蛋，是用台灣箱數規格每箱12公斤換算，因此日本雞蛋共15萬箱，總重量為1,843.2公噸、總顆數皆是3,081萬顆；5月30日提供給委員的資料係應委員索資提供自日本進口雞蛋數量，因此提供給委員的箱數是日本箱數規格，每箱10公斤，總重量也是1,843.2公噸，總顆數為3,081萬顆，重點在於總重量是一致的，提供委員的資料也有說明各國容器容量不一，並無短差600萬顆之情事。
而黃國昌委員提及「超思是為了專案進口雞蛋才成立」，農業部依據中央畜產會提供之資料，111年8月份取得日本進口雞蛋輸入許可為亮采，中央畜產會取得雞蛋後，9月亮采請畜產會付款給超思，畜產會檢視兩者委任關係後，因此畜產會在9月才付款給超思，有發票作為依據「農業部絕對不會為了專案進口雞蛋，涉入民間公司設立之情事」，然農業部在行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，現已移請檢調調查。
黃國昌也提及農業部以合約內有保密條款不能提供，但農業部澄清「已於5月30日將畜產會採購日本雞蛋之亮采合約提供給黃國昌」，農也不表示，針對黃國昌委員索取111年中央畜產會採購雞蛋之合約，此合約為中央畜產會與亮采簽署，亮采公司基於營業秘密不予提供，農業部基於公益與尊重委員之索資，已於今年5月30日向畜產會索取並提供黃國昌委員，並說明中央畜產會購買雞蛋有分買斷和簽訂進口貿易合約不同模式，其中也有說明亮采是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式。
至於畜產會從日本進口雞蛋沒有簽訂合約，農業部則稱在3月25日提供給委員的資料有清楚說明，中央畜產會提供資料指出，該會以自有資金向貿易商採購雞蛋有買斷購入和簽訂合約執行不同方式；亮采是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式。貨到付款是畜產會循往例採購之模式，以因應緊急且短期的採購需求，後續因應國際缺蛋潮，為穩定排程供蛋而有簽訂貿易合約的方式。
最後黃國昌批「畜產會以自有資金從日本進口雞蛋是謊言」，農業部再次澄清事實是畜產會確實以自有資金採購雞蛋後，農業部補助進口價與產地價之價差和倉儲運費等費用。
農業部表示，在3月25日和6月18日提供黃國昌委員的資料中已說明，農業部從未補助個別公司購買雞蛋，而是待中央畜產會將進口蛋以產地價格釋出後，補助進口購買價格與產地價格之價差和倉儲運費等費用，以避免影響國內蛋價。111年中央畜產會以自有資金從美日澳進口雞蛋總採購金額為2.59億元，其中農業部補助價差約8,902萬元，另加上倉儲運費費用等共約補助9,742.6萬元。