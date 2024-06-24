變頻冷氣「出門多久要關」？正解一堆人吹錯　台電認2按鈕超省電

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我自己個人經驗，超過4小時我才關」、「我自己是抓2至3小時啦」、「出去吃飯不會關，出門上班、長時間聚餐才會關」、「我平常都是2小時內的出門不會關，超過就會關，電費真的很省」、「我自己是直接把溫度調高開送風，4小時內我都不會關，電費也沒爆掉。」
變頻冷氣出門多久不用關？台電揭善用「遙控器2按鈕」
那麼實際上，變頻冷氣到底出門多久不需要關閉呢？根據台電粉專曾經教學：「現在一級變頻冷氣已經是主流，民眾使用時最重要的就是要減少開關壓縮機的次數，尤其是離開時間僅有一、兩個小時的時候，可以選擇按下遙控器的送風模式或者調高溫度！」台電強調「因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度。」
而《NOWnews》記者也實際訪問從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他則補充台電說法：「這個也是建立在本身吹冷氣溫度沒有太低的情況，因為外頭的溫度時刻都在變化，如果使用冷氣都吹20度甚至更低，那麼當外頭溫度升高，冷氣為了維持室溫，還是會促使冷氣壓縮機以強力運轉讓溫度降下，這時候即便出門兩小時不關，也不見得比較省電。」
變頻冷氣最佳吹法曝光！「開開關關」耗電但不過度解讀
莊師傅表示，所以吹變頻冷氣，最佳省電吹法還是設定在27度、28度的情況搭配循環扇、電風扇，這樣一來不會導致壓縮機有突然強力運轉的情況，外出1、2小時之內不關是完全沒有問題的哦！
但值得注意的是，變頻冷氣也不是萬能的，雖然開開關關對變頻冷氣來說相對耗電，但千萬不要過度解讀，過去台電也曾經收到不少民眾提問：「如果開開關關耗電，開24小時是否比較省電？」台電也強調「吹24小時的用電量絕對大於8小時，如果是長時間要出門上班的人，實施節能方法還是應該將冷氣關掉的哦！除非吹8小時的人中間數度開關，否則吹越久耗電量還是越大。」