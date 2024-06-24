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變頻冷氣「出門多久要關」？正解一堆人吹錯　台電認2按鈕超省電

▲變頻冷氣近幾年已經成為主流，那麼你知道出門多久變頻冷氣應該關掉嗎？（圖/記者張勵德攝）
▲變頻冷氣近幾年已經成為主流，那麼你知道出門多久變頻冷氣應該關掉嗎？（圖/記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日來襲，許多民眾幾乎整天都待在冷氣房當中，但不免有時還是要短暫出門辦事，那這時大家心中都會有疑問，「是否應該把冷氣關掉呢」？近日，就有網友討論，變頻冷氣出門多久才需要關閉？一直都抓不到正確的關閉時間點的感覺，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「最近天氣悶熱又暴雨，回家第一件事情就是馬上打開冷氣，好險房東幫我安裝的是變頻冷氣，不然一度6元應該會吹到破產，目前我自己是出門超過一小時就會關冷氣，但到底出門多久才應該要關冷氣啊？因為網路上有很多說一兩小時都不用關，難道變頻冷氣真的這麼神！」

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友討論變頻冷氣出門多久應該要關，不少人都分享經驗，掀起夏日來襲第一波話題。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我自己個人經驗，超過4小時我才關」、「我自己是抓2至3小時啦」、「出去吃飯不會關，出門上班、長時間聚餐才會關」、「我平常都是2小時內的出門不會關，超過就會關，電費真的很省」、「我自己是直接把溫度調高開送風，4小時內我都不會關，電費也沒爆掉。」

變頻冷氣出門多久不用關？台電揭善用「遙控器2按鈕」

那麼實際上，變頻冷氣到底出門多久不需要關閉呢？根據台電粉專曾經教學：「現在一級變頻冷氣已經是主流，民眾使用時最重要的就是要減少開關壓縮機的次數，尤其是離開時間僅有一、兩個小時的時候，可以選擇按下遙控器的送風模式或者調高溫度！」台電強調「因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度。」

而《NOWnews》記者也實際訪問從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他則補充台電說法：「這個也是建立在本身吹冷氣溫度沒有太低的情況，因為外頭的溫度時刻都在變化，如果使用冷氣都吹20度甚至更低，那麼當外頭溫度升高，冷氣為了維持室溫，還是會促使冷氣壓縮機以強力運轉讓溫度降下，這時候即便出門兩小時不關，也不見得比較省電。」

▲專家分享開冷氣最強「速冷1動作」，多數開車的人都知道，但卻鮮少運用在家哩，那就是剛開冷氣時先把門窗都打開通風。（圖／記者徐銘穗攝）
▲變頻冷氣出門一兩個小時的時間可以不用關，可將溫度調高1度至2度，或是按送風模式。（圖／記者徐銘穗攝）
變頻冷氣最佳吹法曝光！「開開關關」耗電但不過度解讀

莊師傅表示，所以吹變頻冷氣，最佳省電吹法還是設定在27度、28度的情況搭配循環扇、電風扇，這樣一來不會導致壓縮機有突然強力運轉的情況，外出1、2小時之內不關是完全沒有問題的哦！

但值得注意的是，變頻冷氣也不是萬能的，雖然開開關關對變頻冷氣來說相對耗電，但千萬不要過度解讀，過去台電也曾經收到不少民眾提問：「如果開開關關耗電，開24小時是否比較省電？」台電也強調「吹24小時的用電量絕對大於8小時，如果是長時間要出門上班的人，實施節能方法還是應該將冷氣關掉的哦！除非吹8小時的人中間數度開關，否則吹越久耗電量還是越大。」

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▲變頻冷氣開開關關比較耗電沒錯，但長時間開機不關，耗電量一定比較大是不變的道理！（圖/台電粉絲團）

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