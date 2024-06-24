大榮中學與澳洲飛修學校締結聯盟 攜手培育國際飛修人才
高雄市大榮中學今(24)日 與澳洲飛機修護學校（Aviation Australia）簽署合作協議，為臺澳共同培育國際頂尖飛修人才開啟合作模式。大榮中學飛機修護科學生畢業後，可選擇前往澳洲飛修學校完成18個月預備課程，可直接銜接澳洲布里斯本中央昆士蘭大學(Central Queensland University) 完成大學學業。
記者陳美嘉／高雄報導
澳洲飛修學校為亞太地區頂尖航空人員培訓機構，也是提供飛機修護訓練課程領先學院之一，培育學生具備各項專業航空知識與技能。高雄市大榮中學飛機修護科自2013年設立以來，為國內外航空業成功培育眾多航空製造與維修業高階人才。同時為學子實現航空維修、航空製造、軍事校院和海外留學等四大目標。
大榮飛機修護科學生在校期間除三年嚴謹術科訓練外，學校更重視學生的英文能力，因為無論是飛機修護乙、丙級證照，或飛機維修手冊皆需要大量的英文閱讀。校長張簡助立表示，大榮中學是全台唯一K12劍橋認證學校，也是唯一同時與台南亞洲航空、臺灣飛機維修與漢翔航空工業等三家公司簽署產學合作協議的學校，共同致力推動「航太產業人才培育計畫」。
董事長李振登表示，期待透過與澳洲飛修學校的攜手共行，為世界培育出更多傑出優秀航空專業人才，協助大榮學子躋身世界飛航專業好手之列，成為孕育航空產業人才的重要搖籃。