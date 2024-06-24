拜登川普大辯論本周登場！美媒曝兩人「特訓內容」

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報導提到，拜登在大衛營的辯論訓練，由前白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）負責主導，從非正式的議題討論、問答與可能回覆，到正式的90分鐘模擬辯論，而助手已經多方彙整不同問題與相應答案，且拜登可能準備極具攻擊性的方式應戰，例如使用「被定罪的罪犯」來形容川普。
美國政治媒體《Politico》也提到，拜登私人律師包爾（Bob Bauer）很可能再次充當扮演川普的角色，儘管包爾並未承認，但他曾在新書揭露2020年是如何協助拜登練習，進而還擊川普的攻擊方式。
此外，拜登的現任副幕僚長利德（Bruce Reed）將整理川普過去所有的談話材料以供拜登練習應對。
另一方面，78歲的川普則持續競選活動，並試圖展現出好整以暇的樣子，川普的盟友和顧問們皆對外聲稱，川普沒有為辯論做特別準備，而事實上，川普依靠與助手和政治盟友進行一系列有關政策和戰略的研擬對話。
川普發言人休斯(Brian Hughes)大酸，「拜登需要與人員進行排練，找到某種方法來解釋他給我們國家造成的混亂。川普總統總是準備好向美國人展示他的成功記錄以及拜登的弱點和失敗。」
但事實上，川普在本周前往佛羅里達州的莊園進行為期兩天的私人會議，進行辯論準備，預計川普將受到許多尖銳的問題考驗，包含他不斷指控選舉舞弊，以及墮胎議題的表態，還有法律戰的包袱。
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