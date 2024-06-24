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任賢齊大陸開唱遇58歲生日！突提「幫慶生就翻臉」　背後原因暖翻

▲任賢齊在演唱會度過生日，要求工作人員不要幫忙慶生，否則就要翻臉。（圖／相信音樂提供）
▲任賢齊在演唱會度過生日，要求工作人員不要幫忙慶生，否則就要翻臉。（圖／相信音樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

歌手任賢齊6月22日、23日在成都鳳凰山體育公園綜合體育館，舉行了兩場《齊跡2024世界巡迴演唱會》，因為23日剛好是他58歲生日，因此他早就吩咐工作人員，「不要幫我搞什麼慶祝，禮物不要送，蛋糕不用切，你們都健健康康、開開心心，就已經是我最好的禮物」，還叮囑身邊工作人員，「誰搞慶祝我馬上翻臉」。但歌迷不會放過為偶像慶生的機會，眾人一開口就是「生日快樂」，現場上萬名歌迷還一起合唱生日快樂歌為他慶生。

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任賢齊今年生日在《齊跡2024世界巡迴演唱會》成都場度過，22日第一場就有歌迷已經高舉手幅，全部一開口叫就是「生日快樂」，連他演出過後，回到酒店歌迷也圍到大廳，合唱生日歌給他聽。任賢齊23日生日當天更逃不過現場歌迷發起萬人大合唱生日歌的祝福，且因為是他生日，他想做什麼，大家都同意，一向對摩托車著迷的他，當天就騎著摩托車上台，這還不滿足，他甚至想把小電單車也帶上舞台，希望點唱時，可以騎著小車來回跑。

▲任賢齊在演唱會度過生日，要求工作人員不要幫忙慶生，否則就要翻臉。（圖／相信音樂提供）
▲任賢齊和歌迷一起慶祝58歲生日，現場歌迷發起萬人大合唱。（圖／相信音樂提供）
不過任賢齊為什麼不想慶祝生日？他直言年紀愈大，生活愈簡單愈自在愈好，「開心健康就已經天天也值得慶祝生命可貴了。不必一定規定在生日那天吧？生日反而應該回家與媽媽慶祝，所以工作完了我會回彰化老家幾天探望父母」。

演出過後，任賢齊也和工作人員吃麻辣火鍋慶功，成都主辦安排了三個變臉大師為他表演，但沒想到最後變出「生日快樂」，還請他上台切蛋糕。最後眾人仍一起替他慶祝生日，後面更是愈玩愈大，有拉麵師傅拉著他上台，用拉麵圍著他不停跳舞，祝長壽永遠圍繞著他，任賢齊也只能笑著接受。

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