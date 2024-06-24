台灣最強高中生Ray太狂！直播上對嗆凱文哈特　還教「台語髒話」

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台灣最強高中畢業生紅到美國！對嗆知名影星毫不畏懼
實況主Kai Cenat在全美幾乎已經是家喻戶曉的網紅，日前他邀請到IG擁有1.7億粉絲的知名喜劇影星凱文哈特，到自己家裡進行直播，還在他家中過夜，話題度大爆棚，直播一度吸引高達72萬觀眾同時在線觀看，打破Twitch 紀錄，而上一次紀錄也是由Kai所創下，當時是他與凱文哈特首次合作直播，同時最高人數為40萬。
這次的特別直播的內容極度有趣，Kai不但安排了類似選秀會的節目，由凱文哈特與自己當評審，效果十足。直播中，凱文哈特甚至還拿起手機打給NBA巨星LeBron James進行視訊聊天，讓Kai瞬間化身小粉絲，不斷尖叫。
此外，來自台灣的Ray也在這次直播節目中現身，Ray登場之後，先是在鏡頭前與凱文哈特聊到自己要回台灣當兵的事，之後還教凱文說出台灣常用的「看三小」、「靠北」等髒話，讓現場氣氛超歡樂。
Ray登全球最紅直播毫不怯場！幽默解決種族歧視風波
而在這場世紀直播中，凱文哈特為了做效果，一度在鏡頭前狂嗆Ray 「F字眼」，而Ray也從門外衝回來回嗆，後來場面一度尷尬，Ray也立即表示「My bad」（我的錯），效果十足加上Ray不怯場的表現，也逗樂許多網友。
但直播結束後，也有許多網友認為凱文哈特在直播中的部分言論或舉動涉及歧視亞裔，因此後來在Ray開個人直播時，也有許多粉絲追問這件事。對此，Ray也亮出當下影片，隨後開了美國常見的黑人玩笑，例如愛吃西瓜、雞翅等等回嘴，讓兩人互不相欠，也間接暗示自己是能接受凱文所開的玩笑，用幽默的風格弭平了網友的質疑聲浪，成功將把美國相當敏感的種族議題滅火。