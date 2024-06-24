打CBA已非台灣球員首選？多隊向游艾喆招手 選擇旅日原因曝光
台灣籃壇新生代後衛游艾喆確定加盟日本職籃B1聯盟滋賀湖泊(Shiga Lakes)，成為首位UBA畢業後直升日本職籃的球員，而其實多支中國CBA球隊也曾看上游艾喆，國內PLG、T1聯盟也都端著高薪等他點頭，而最終游艾喆仍決定選擇踏上旅日征途。
記者廖聿偉/綜合報導
過去台灣選手的第一志願多是中國CBA，但今年開始出現改變，日前中信特攻主力阿巴西宣佈加盟日本B1聯盟「秋田北部喜悅」，而游艾喆也緊跟在後宣佈加盟滋賀湖泊，日本旋風逐漸席捲台灣。
旅日逐漸成為台灣球員的首選
游艾喆也親自解釋為何選擇日本職籃，「在世大運和世界大學錦標賽，都曾與日本交手，他們的後衛身材並不高大，但速度快，組職能力好，這點跟台灣很雷同，因此也想要到日本挑戰和學習。」
CBA和PLG球隊也曾開出優渥的條件給游艾喆，但他點出最終加盟滋賀湖泊的關鍵，「球團從大四上就跟我接觸，也展現非常高的誠意，讓我非常安心，同時旅日的台灣球員並不多，內心也想走出一條不同的路。」
政大主帥陳子威則認為，「其實無論旅日或旅中，我們評估點還是游艾喆是否有足夠地發展空間。滋賀湖泊隊已經把亞洲外援名額空出來給游艾喆，而這支球隊從B2剛打上B1，相信游艾喆能在此隊一展長才。」