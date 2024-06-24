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湖內第二處公托啟用　陳其邁：加碼育兒資源減輕家長負擔

▲高雄市社會局今天在湖內區民眾活動中心舉辦「湖內中正公共托嬰中心」開幕典禮。且高市府持續推動友善育兒環境。（圖／高市府提供）
▲高雄市社會局今天在湖內區民眾活動中心舉辦「湖內中正公共托嬰中心」開幕典禮。且高市府持續推動友善育兒環境。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市湖內公托鄰近路竹科學園區與台南科技園區，目前人口也逐步增加，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心，為爭取青年南遷，高市府今(24)日在湖內成立第二處托嬰中心，可收20人，自上月開放，已有17人報名。陳其邁除呼籲家長動作要快，也承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。

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▲參觀托嬰中心時，陳其邁更拿起響鈴與現場小朋友在球池製造波浪與小朋友互動玩耍，並且跟小朋友互相比出大愛心合影，現場氣氛溫馨有趣。（圖／高市府提供）
▲參觀托嬰中心時，陳其邁更拿起響鈴與現場小朋友在球池製造波浪與小朋友互動玩耍，並且跟小朋友互相比出大愛心合影，現場氣氛溫馨有趣。（圖／高市府提供）
高雄市社會局今天在湖內區民眾活動中心舉辦「湖內中正公共托嬰中心」開幕典禮。且高市府持續推動友善育兒環境，配合行政院「0-6 歲國家一起養」政策，再加碼托育補助，公托補助調高為7,000元，家長每月僅需負擔2,000元；準公托育補助中央與高市加碼共計補助1萬5,500 元，家長每月最高僅需負擔5,315元，送托準公保母日托，共計補助1萬4,600 元，家長每月最高只需負擔1,200 元。

陳其邁表示，近年北高雄發展迅速，加上未來捷運岡山路竹延伸線也將朝湖內區全線通車邁進，更提升地方科技產業、交通與生活環境，因此公托資源需加速整備，湖內公托鄰近路竹科學園區與台南科技園區，可滿足家庭育兒需求。初上任時公托為23處，現為58處。

陳其邁也指出，高市府配合中央育兒政策，除加碼托育補助減低家長負擔外，更積極拓展公托資源，目標三年內全市公托機構數量達85處，滿足育兒家庭需求，減輕年輕家長負擔。同時也配合北高雄科學園區開發需求，吸引更多人才在高雄就業成家，打造高雄成為產業與生活並進的宜居科技新城。

陳其邁說，在湖內這是第2座公托，高市府也考慮公托的數量雖然有增加，但是無法滿足所有家長的需求，所以在高雄市特別把準公托的補助、地方加中央增加到15,500元，假如是準公托保母會增加到14,600元，最重要是要減低家長的負擔。

陳其邁指出，從蔡總統到現在的賴總統，0-6歲的幼兒國家跟父母一起養，政府的總經費也從過去的150億增加到1200億，幅度增加其實在我們地方來講，尤其像在比較偏鄉地區的公托，每一個公托設立都大概1千萬到2千萬左右，這個還不包括一些建築物的結構，所以對地方來講真的也是一個非常龐大的一個經費負擔。

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