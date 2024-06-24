好康來了！「中台灣童樂一夏」登場 這些身分證開頭享親子優惠
暑假要來了！中台灣區域治理平台8縣市共同推動觀光發展。今（24）日宣佈由雲林縣以「親子」為主軸，帶領8縣市23家觀光旅遊業者共襄盛舉。自7月1日起連續3個月，只要身分證開頭英文字母為B、I、J、K、L、M、N、O、P，或身分證戶籍地在中台灣8縣市的民眾，到合作的觀光遊樂業及觀光工廠等景點單位出示身分證，即可享有專屬優惠。
記者顏幸如／台中報導
參與「中台灣童樂一夏」活動，包括台中市、雲林縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣及嘉義市政府等中台灣區域治理平台成員。23家送好康的觀光旅遊業者，包括東勢林場遊樂區、台灣味增釀造文化館、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭文化館、戶羽機關車園區、古生物奇幻樂園、澄悅酒店、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、西湖渡假村、尙順育樂世界、享沐時光莊園渡假酒店、小叮噹科學主題樂園、劍湖山世界主題樂園、劍湖山渡假大飯店、鵝媽媽鵝童樂園、澄霖沉香味道森林館、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店、月桃故事館、新竹福華大飯店、春池綠能玻璃觀光工廠。
台中市觀旅局表示，台中有4家業者推出超值優惠，包括東勢林場遊樂區祭出門票每人160元及住宿平日7折、假日9折優惠，台灣味噌釀造文化館、寶熊漁樂碼頭及阿聰師芋頭文化館也有豐富的消費贈禮及優惠方案。
觀旅局指出，「中台灣童樂一夏」暑期活動加碼限量超級大禮包，內含中台灣最夯23家觀光旅遊業者的精選好禮，自6月24日下午6時起至7月7日止，到中台灣區域8縣市各官方FB（大玩台中、愛玩彰化、樂旅南投、苗栗玩透透、竹縣好好玩、慢遊雲林、嘉市好旅行、新竹市政府城市行銷處）指定貼文下方留言，就有機會獲得。更多台中活動資訊可前往「大玩台中-臺中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁挖掘。