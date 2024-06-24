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好康來了！「中台灣童樂一夏」登場　這些身分證開頭享親子優惠

▲中部8縣市以親子為主軸，推出「中台灣童樂一夏」活動。（圖／翻攝劍湖山粉專，2024.06.24）
▲中部8縣市以親子為主軸，推出「中台灣童樂一夏」活動。（圖／翻攝劍湖山粉專，2024.06.24）

記者顏幸如／台中報導

暑假要來了！中台灣區域治理平台8縣市共同推動觀光發展。今（24）日宣佈由雲林縣以「親子」為主軸，帶領8縣市23家觀光旅遊業者共襄盛舉。自7月1日起連續3個月，只要身分證開頭英文字母為B、I、J、K、L、M、N、O、P，或身分證戶籍地在中台灣8縣市的民眾，到合作的觀光遊樂業及觀光工廠等景點單位出示身分證，即可享有專屬優惠。

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▲各縣市和業者吉祥物一起宣傳「中台灣童樂一夏」。（圖／台中市政府提供，2024.06.24）
▲各縣市和業者吉祥物一起宣傳「中台灣童樂一夏」。（圖／台中市政府提供，2024.06.24）
參與「中台灣童樂一夏」活動，包括台中市、雲林縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣及嘉義市政府等中台灣區域治理平台成員。23家送好康的觀光旅遊業者，包括東勢林場遊樂區、台灣味增釀造文化館、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭文化館、戶羽機關車園區、古生物奇幻樂園、澄悅酒店、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、西湖渡假村、尙順育樂世界、享沐時光莊園渡假酒店、小叮噹科學主題樂園、劍湖山世界主題樂園、劍湖山渡假大飯店、鵝媽媽鵝童樂園、澄霖沉香味道森林館、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店、月桃故事館、新竹福華大飯店、春池綠能玻璃觀光工廠。

台中市觀旅局表示，台中有4家業者推出超值優惠，包括東勢林場遊樂區祭出門票每人160元及住宿平日7折、假日9折優惠，台灣味噌釀造文化館、寶熊漁樂碼頭及阿聰師芋頭文化館也有豐富的消費贈禮及優惠方案。

▲「中台灣童樂一夏」推出限量超級大禮包。（圖／台中市政府提供，2024.06.24）
▲「中台灣童樂一夏」推出限量超級大禮包。（圖／台中市政府提供，2024.06.24）
觀旅局指出，「中台灣童樂一夏」暑期活動加碼限量超級大禮包，內含中台灣最夯23家觀光旅遊業者的精選好禮，自6月24日下午6時起至7月7日止，到中台灣區域8縣市各官方FB（大玩台中愛玩彰化樂旅南投苗栗玩透透竹縣好好玩慢遊雲林嘉市好旅行新竹市政府城市行銷處）指定貼文下方留言，就有機會獲得。更多台中活動資訊可前往「大玩台中-臺中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁挖掘。

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