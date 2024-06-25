才6月台北人熱到想搬家！「熱島效應」害都市更燙：夏天變長更燒

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陳怡良說明，在高度開發的都會區，因為經濟活動多，排放的熱能相對比郊區較高，包括交通排氣、冷氣散熱、烹飪等等，加上建築林立影響氣流流向，導致氣溫分佈上，某些特定區域在相同的大氣條件下，溫度卻高的明顯，就像「一片汪洋大海上，突然出現一座突兀的小島」，因此稱為「熱島效應」。
BCLab表示，居住在都會區中，將同時承受氣候變遷及都市熱島的雙重熱壓力，今年6月22日，台北、新北、桃園的高溫有彼此相連而擴大範圍的跡象，都市中高溫區和低溫區的溫差，大約來到攝氏2.4度；這現象與東京都熱島已蔓延60公里的狀況類似，以後要降溫恐怕更加困難。
熱島效應除了對都會區氣溫的直接影響，氣象署海象氣候組長洪景山也提到，熱島效應對降雨區域也有間接影響，以台北的盆地地形為例，一般來說暖濕空氣上升凝結，午後透過熱力作用就會下起雷陣雨，但熱島效應會導致都市像被蓋上防護罩，風被迫轉向，雨區反而往山區集中。
賈新興提及，台灣過去在梅雨季結束後，隨之而來的就是夏季型悶熱高溫的天氣，不過近年「梅雨季越來越晚開始、提早結束、夏天提早到來」的趨勢越來越明顯，這些都是地球暖化對氣候的影響，難以在短期改變，因此讓情況加劇的「熱島效應」才需要特別被重視，包括增加綠地、灑水器、建築對氣流變化的影響，都是在進行都市規劃時需要多加考量的元素，「如何更有效替都市散熱，是世界都市化歷程中，絕對不可忽視的考量。」
陳怡良則補充，今年6月就開始出現的連續高溫，主要都是受到太平洋高壓增強影響，加上「偏南風」的環境帶來暖濕空氣，因此感受上特別悶熱，而「梅雨季縮短、夏天變長、溫度越來越熱」等議題，在短期的年與年之間都會有震盪，不會有穩定的趨勢，不過在長期統計上，一年之中「暖的天數」增加明顯，高溫在未來會是越來越棘手的問題。