元智大學生吃壽司郎「守宮放盤上」！畫面瘋傳眾噁翻　官方擬提告

面試超愛問「期望待遇多少」？正解老鳥都答錯：難怪跳槽薪水仍低

▲六月畢業季到來，新鮮人以及想跳槽的老鳥又要面臨面試的考驗。（示意圖／取自photoAC）
▲六月畢業季到來，新鮮人以及想跳槽的老鳥又要面臨面試的考驗。（示意圖／取自photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

六月畢業季，許多大學生都畢業即將踏入職場成為新鮮人，同一時間也是許多人選擇跳槽的好時機，屆時又要面臨面試官的眾多考題。然而在面試的時候，也會遇到許多經典考題，像是「你的期望薪資是多少？」但許多人為了不被刷掉，不敢開高以為，還會直接回答「依照公司規定」，這其實都是很NG的回法，即便有資歷的跳槽，都會讓自己的薪水限縮在一段空間裡哦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
職涯教練「我是S姐」近日在社群「Threads」貼文指出「最近在幫學生進行模擬面試，當我問『你的期待薪資或者目前薪資多少』時，他們總是會太快說出明確數字，失去為自己創造更大薪資漲幅的機會，以下我提供3個實戰原則給大家參考這題應該怎麼回答」。

▲面試被問到期望薪水千萬不要回答「依公司規定」，成為許多人低薪的原因！（示意圖／photoAC）
▲面試被問到「期望薪資」要把握3大原則，千萬不要說出明確數字以及依照公司規定！（示意圖／photoAC）
📍原則一：不急著亮底牌

前期獵頭或人資問你期待薪資，不需直接告知，反而要詢問對方該職缺的預算範圍，為自己收集更多資訊，如果對方希望你給一個數字，就可以依據你剛了解到的預算回應，如果數字符合你的期待，可以直接回「目前的預算範圍有符合預期！」

如果低於預期，也可以回應「市場行情大約是X到Y，如果公司預算能往Y接近，可能會更有競爭力」，原則就是不直接從你的口中講出一個明確的數字，因為如果預算低，你也不需要浪費時間，如果預算比你目前薪資多50%或2倍以上，那更不需要在還沒充分展現你的價值之前，就讓潛在雇主掌握你的底價！

📍原則二：講市場行情

講自己期待用市場水平來溝通薪資，會比講自己的期待更來地客觀有據，也避免雙方變成對立面，而是和對方同一陣線，協力讓薪資更接近市場水平。

📍原則三：用其他機會拉高金額

如果你收到的Offer比自己期待的少，可以讓對方知道你目前還有再談其他機會，但自己最想加入這個團隊，其他公司offer比這裡多了XX%，想了解一下薪資往XXX（你期待的金額）更靠近的可能性。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲記得被問到「期望薪資」時，不要第一時間就立刻給出一個明確的數字。（示意圖／翻攝自Pexels）
「期望薪資」連老鳥都會答錯！2地雷不要踩

事實上，1111人力銀行就曾經也有討論過相關題目，他們表示求職者在跟公司談薪水的時候，一定要把握「三不一要」的原則，那就是「絕對不要給出絕對數字」、「不要回答依照公司規定」、「不要勉強自己答應」，而一定要多方詢問該職務的「業界合理薪資範圍」，在有些公司會在試用期過後才調整薪水，面試者也要主動詢問公司的給薪制度，要有對等的資訊。

所以當面試官詢問你「期望待遇是多少」時，最佳的回答是要給出「薪水區間行情」，保留一個空間讓面試官去衡量給薪的情況；另外就是絕對不要「回答依照公司規定」，這個回答絕對是許多新鮮人起薪、跳槽仍然無法獲得高薪的最大主因！1111人力銀行強調：「前面幾步都回答正確之後，最後就是不要勉強自己接受過低、不滿意的薪資條件，直接另尋出路絕對比委屈進公司上班還要好哦！」

▲速食店店經理指出，總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲新鮮人面試被問到「期望薪資」時，千萬不要回答「依照公司規定」，這可能導致你的起薪非常低。（示意圖／取自Pexels）

面試「隱藏陷阱」騙不懂的人！一堆菜鳥報到才知：難怪薪水變超低

面試「人資最煩行為」曝光！眾人遇過不懂：根本違法　內行揭真相

面試寫明「無經驗可」！新鮮人到場秒受挫：都被騙了　前輩戳真相

說了offer秒飛走！HR面試最討厭聽到「這3種話」　專家授滿分回答

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生