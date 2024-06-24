面試超愛問「期望待遇多少」？正解老鳥都答錯：難怪跳槽薪水仍低

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📍原則一：不急著亮底牌
前期獵頭或人資問你期待薪資，不需直接告知，反而要詢問對方該職缺的預算範圍，為自己收集更多資訊，如果對方希望你給一個數字，就可以依據你剛了解到的預算回應，如果數字符合你的期待，可以直接回「目前的預算範圍有符合預期！」
如果低於預期，也可以回應「市場行情大約是X到Y，如果公司預算能往Y接近，可能會更有競爭力」，原則就是不直接從你的口中講出一個明確的數字，因為如果預算低，你也不需要浪費時間，如果預算比你目前薪資多50%或2倍以上，那更不需要在還沒充分展現你的價值之前，就讓潛在雇主掌握你的底價！
📍原則二：講市場行情
講自己期待用市場水平來溝通薪資，會比講自己的期待更來地客觀有據，也避免雙方變成對立面，而是和對方同一陣線，協力讓薪資更接近市場水平。
📍原則三：用其他機會拉高金額
如果你收到的Offer比自己期待的少，可以讓對方知道你目前還有再談其他機會，但自己最想加入這個團隊，其他公司offer比這裡多了XX%，想了解一下薪資往XXX（你期待的金額）更靠近的可能性。
「期望薪資」連老鳥都會答錯！2地雷不要踩
事實上，1111人力銀行就曾經也有討論過相關題目，他們表示求職者在跟公司談薪水的時候，一定要把握「三不一要」的原則，那就是「絕對不要給出絕對數字」、「不要回答依照公司規定」、「不要勉強自己答應」，而一定要多方詢問該職務的「業界合理薪資範圍」，在有些公司會在試用期過後才調整薪水，面試者也要主動詢問公司的給薪制度，要有對等的資訊。
所以當面試官詢問你「期望待遇是多少」時，最佳的回答是要給出「薪水區間行情」，保留一個空間讓面試官去衡量給薪的情況；另外就是絕對不要「回答依照公司規定」，這個回答絕對是許多新鮮人起薪、跳槽仍然無法獲得高薪的最大主因！1111人力銀行強調：「前面幾步都回答正確之後，最後就是不要勉強自己接受過低、不滿意的薪資條件，直接另尋出路絕對比委屈進公司上班還要好哦！」