中國遊客留下「垃圾海嘯」！濟州島超商成戰場 貼中文告示也無用
韓國濟州島在疫情後吸引中國人前往旅遊，但同時也造成不少觀光亂象。最近就有位韓國超商店員抱怨，中國觀光客讓超商變成「戰場」，即使貼出中文告示也難逃「垃圾攻擊」，店內慘況也隨著照片曝光，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據韓媒《NEWS 1》報導，有店員於22日在社群媒體上發文，以「中國遊客眾多的便利商店現狀」為題，並分享了數張照片，照片中可以看見超商內的座位區被垃圾淹沒，連冰淇淋冰櫃上都堆滿垃圾，有些垃圾甚至是從店外帶進來的。且店內已經特別張貼出中文告示，寫著「吃完的食物請收拾一下」，但顯然沒有什麼作用。
發文店員表示，去店裡上班時看到這種情況，「看來只能花很多時間打掃」。發文店員還透露，下班的店員說，如果打掃乾淨又會有中國客進來，很快又堆滿垃圾，最終就是根本沒時間清理。
韓國網友紛紛留言回覆說，「即使有告示也不收拾」、「在中國也是隨手放下就走，所以在韓國也一樣」、「再怎麼樣也不能把垃圾放在冰淇淋冰櫃上吧」、「在中國這是常態，顧客沒有收拾的概念」、「這家店應該給三倍的時薪」。
但也有韓國網友認為，「如果生意這麼好，就應該增加垃圾桶」、「難道不是因為店員沒先把垃圾桶清出來嗎」、「客人多的話，應該多雇用人力維護，怎麼會讓店面變成這樣」、「吃得髒亂是事實，但垃圾桶滿了沒地方丟也是事實」。
中國客脫序行為頻傳 中國媽放任兒「當街脫褲拉屎」
疫情後中國遊客海外旅遊的人數增加，但也掀起對旅遊文化和禮儀的關注，之前就有一位中國女遊客，放任小孩在濟州島大街行道樹旁的土地上拖褲拉屎，照片曝光讓許多韓國人不滿，直呼噁心。