中信兄弟首輪可能選投手機會不大？「東哥」黃忠義：可能會選野手
中職季中選秀即將在6月28日登場，由於富邦悍將握有狀元籤，加上旅美好手張育成已經有默契返台，第二順位台鋼雄鷹也確定會選擇吳念庭，第三順位的中信兄弟會選擇投手還是野手，令人關注，尤其中信兄弟領隊劉志威日前曾提到，若投手有傷勢會考量，目前中信兄弟會選擇投手的機率可能變小，對此，《NOWnews今日新聞》當家招牌節目「野球名人房」，知名球評「東哥」黃忠義表示，「要看是否有即戰力球員，也要看球隊未來佈局，目前來看，或許兄弟選許庭綸的機會比較高。」
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟要選未來？ 也要考量是否有黑馬
「東哥」黃忠義強調，上半季看起來，中信兄弟的確在牛棚上希望補強，但也要考慮到未來球隊發展，現階段許廷綸、張趙紘等球員的確很有天分，也是可以考慮的對象。
中信兄弟若不選張奕，張奕可能會被掉到第二輪，對此，黃忠義認為，或許富邦悍將、台鋼雄鷹都有可能出手爭取張奕加盟。
黃忠義表示：「當陳聖平選擇回來後，統一獅應該就有機會選他，補強中線實力，但考量各隊實力來看，若第一輪都選高中生，陳聖平未來去向也不一定。」
此外，中信兄弟還有可能選投手？黃忠義認為，若是即戰力的大學投手，的確可能有機會，但以現階段來看，中信兄弟或許也有球隊未來佈局，「我是認為可能選許庭綸的機會較大。」