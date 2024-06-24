知名YTR宣布「自創品牌炸雞店」倒閉！哽咽揭內幕：每天都在掙扎

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「Oh!MaMa美式炸雞」營運至今一年多來，Google評論累積高達1247則評論，仍維持4.4顆星的好評價，許多顧客都對店內炸雞口味讚不絕口，店員態度也廣受好評。
沒想到今（24）日晚間阿晉無預警發出新影片，直接拋出震撼彈「夢想結束，炸雞店要結束了」，他隨後解釋，其實「Oh!MaMa美式炸雞」是由很多股東合資的公司，各個股東各司其職，因為自己不擅長經營，所以營運的部分交給有經驗的營運人管理，自己則負責宣傳、行銷部分。
沒想到在2024年2月，營運人突然告知，店裡其實已經欠下巨額債務，並在未告知其他股東的情況下，營運人已經先墊了2百萬元，並要求其他股東評分支付這筆支出，這讓他們開始著急檢查公司的過往帳務。
阿晉講述過程時，數度在鏡頭前哽咽，更提到所有股東與營運人，都想找尋新的投資方來開創出路，但最終事情依舊不順利，阿晉在這段時間更開始嘗試了解店內營運，卻反倒影響了自己經營頻道的本業。
歷經重重波折，阿晉最終痛下結束營業的決定，「Oh!MaMa就像是我的孩子，絕對不是因為品質或是味道不好而停止，只能宣布這令人痛心的結果」，他更表示，自己每天都在焦慮以及痛苦中掙扎，這次也學到寶貴一課，同時也要粉絲別擔心，自己會盡力撐過這次考驗。
台灣KOL瘋創業開店！能撐下去的沒剩幾間
近年來許多名人、網紅熱衷於投資副業，其中炸雞店、手搖飲更是主要選擇，包含「賽車教父」廖老大、藝人炎亞綸、蕭敬騰，網紅反骨男孩、滴妹、Toyz等人都創過手搖品牌，網紅超哥則是開了超派炸雞、日式餐廳。
上述的例子，有許多名人的品牌已經黯然收攤，廖老大更創下最速展店同時也是最速倒閉的浪潮，反骨男孩在士林的飲料店則是經營不到1年就收攤，而超哥的超派炸雞，則有許多加盟店已經陸續結束營業；目前還經營有成的僅剩滴妹、Toyz兩人的飲料品牌。
雖然藝人、KOL的品牌初期雖然總能吸引大批粉絲排隊朝聖，但熱潮過去後，常常出現創辦者忙於自己的工作，店面現場產出的產品品質不一，導致回頭客銳減，最終經營不善倒閉。
回顧本次阿晉的案例，他的品牌雖然不是在口味、品管上出了問題，但仍因為資金問題，導致創業夢想破滅，也讓粉絲心疼不已。