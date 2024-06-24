創作者赴陸難「兩邊照顧」 李遠鼓勵留台發展：創作環境自由
中國大陸龐大的人口市場，成為不少行業競相投資的環境，但在近年政府對於影視作品的審查制度力道不減反增，帶給文化產業人員不小挑戰，文化部長李遠（小野）今（24）日指出，台灣導演、製片人等工作者曾有一段時間試圖「兩邊都要照顧」，但他長期下來發現幾乎是做不到的事，反倒鼓勵大家留在本土，「台灣的創作環境非常自由，拍什麼都可以。」
記者林則澄／台北報導
李遠今日出席媒體茶敘，談到香港曾是發展電影最好的地方，但因回歸中國大陸變得不如以往，反觀台灣則因新電影浪潮，在這方面漸有起色，而在後來他也發現，身邊很多導演、製片人、編劇等文化產業人員相繼去到中國大陸發展、投資，有段時間是想「兩邊討好」。
李遠提到，後來這些前往中國大陸發展的導演、製片人、編劇，很多又都回到台灣，甚至還有來自香港的文化產業人員，他們經過磨合發現根本無法做到「兩邊都要照顧」，「所以很多人慢慢就想通一件事，就是我還有還有台灣，有可能會賣這個題材，然後賣完的時候，再想辦法賣去世界各地，不把大陸的市場考慮進來。」
李遠表示，「我為什麼不太願意譴責所有去大陸發展的藝人，就是因為對方給的酬勞較多的時候，任何人都會被吸引。」另外中國大陸針對創作內容的審查制度，他也感到非常荒謬，例如不能拍攝各種台灣能拍的題材，甚至戀愛戲劇不能下雨，理由則是「這會感冒」。
話鋒一轉，李遠指出「台灣的創作環境非常自由，拍什麼都可以」，因此文化產業不能跟著中國大陸靠攏，因為台灣的作品之所以顯得不同，除了在於保有自身文化底蘊，還能適時關懷社會，應該要有屬於自己的主導地位。