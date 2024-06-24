台股頻創高！散戶信心爆棚 證券劃撥存款餘額衝破3.55兆新高
人工智慧（AI）夯，相關概念股也受到青睞，亦帶旺台股頻創新高，亦助長散戶信心，持續湧入台股，根據中央銀行今（24）日公布最新統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額再創新高，今（2024）年5月來到3兆5552億元，不僅創新高紀錄，月增1799億元，也是單月最高，央行強調，顯示國內資金充沛無虞，台股交投熱絡。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計5月金融概況，M1B年增率回升至5%，M2年增率則微降至6.04%，主要是國人資金淨匯出，對外進行證券投資所致。雖然5月國人資金淨匯出，但國內金融市場熱鬧滾滾，5月台股月平均股價指數21107點，衝上歷史新高，而代表散戶信心的證券劃撥存款餘額來到3兆5552億元，月增1799億元，雙雙創下新高。
央行分析，台股交投熱絡、成交值攀升，可看出股民交易相當積極，尤其股市價量齊揚，帶動證券劃撥存款餘額創高，5月融資餘額也突破4千億元大關，來到4095億元，創下2008年6月以來新高。至於外國人新台幣存款餘額略降至2206億元，除因外資買超台股，還有5月收到的現金股利也較少。
至於5月外匯存款9兆2684億元，也較4月下滑，央行表示，除了新台幣匯率因素，部分廠商將外匯存款轉換為新台幣繳稅，導致規模減少。
有關5月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為1.07%，年增率由7.6%上升至7.75%，主要因銀行對政府及民間部門債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款、轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率6.64%，高於4月底的6.46%。