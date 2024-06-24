檢警調海巡聯手破獲市價16億毒品 鄭銘謙：緊密整合緝毒團隊
高雄地檢署日前接獲高市警局鼓山分局提報疑有欲以遊艇走私毒品來台之情事，隨即會同海巡署高雄海巡隊，於今年1月26日凌晨，在高雄外海100多浬的東沙島海域攔下「裕勝號」。當場起出K他命約906公斤，起訴台灣籍與中國籍共6名嫌犯。法務部長鄭銘謙今(24)日表示，此次破獲毒品數量約可供300萬人次吸食，超過全國人口總數的1成，市價大約16億元的愷他命906公斤。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市鼓山警分局掌握遊艇「裕勝號」走私毒品行蹤，報請高雄地檢署指揮偵辦，會同海巡署高雄海巡隊、調查局南機組，於今年1月26日26日凌晨3時許，海巡艇發現遊艇「裕勝號」形跡可疑即上前盤查，惟遭該艇逕以船首衝撞，專案小組人員仍強行靠近該遊艇登檢查緝，並以妨害公務現行犯逮捕陳姓船長，發現船艙內擺放以麻布袋裝載之第三級毒品愷他命約46袋（總計910包，總淨重將近1公噸，純度高達85%，初估成本達9億元），另當場逮捕其餘船上5名被告。
鄭銘謙今天在臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長費玲玲、法務部調查局局長陳白立與海洋委員會海巡署艦隊分署長廖德成等人陪同下南下高雄，嘉勉辦案有功人員。並親自召開記者會表示，因為這起案件有美國緝毒署協助，也跟越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國交換情報，才能順利破案。
鄭銘謙說，國際的一個執法合作，大家無私的分享一個情資，通力合作才有這個非常好的成果出來。有國際執法機關的合作，還有國內檢警調加上海巡全力總動員，順利查扣毒品、遊艇，也將六名嫌犯羈押偵辦，就是不讓毒品危害社會。
專案小組指出，遊艇「裕勝號」非台灣國籍，但配備2組高效能雷達「看得遠」、3具引擎達35節「跑得快」，並改造船艙可裝載更多毒品，但仍不敵百噸級海巡艇，且當時負責觀看雷達的嫌犯打瞌睡，才能攔獲。清點過後，總計是有906公斤的愷他命，如果流入市面可供300萬人次吸食，市價更是高達16億。
高雄地檢署檢察官王建中說，毒品都是用麻布袋來裝，用繩索來串接比較重的石磚，這樣的設計是方便丟包毒品，大概五分鐘就可以完成海拋了，那所以如果你沒有及時強靠登檢去扣押毒品的話，東西就不見了。