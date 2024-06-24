印度業者來台考察！觀光署拓展MICE利基市場　舉辦B2B商談交流會

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署表示，印度是全球人口最多之國家，疫前印度來台旅客約4萬人次，近年經濟實力快速增長且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，是甚具開拓潛力與價值的客源市場，本年來客規模預計可恢復至疫前水準。而透過此次踩線及交流會，有助印度業者更瞭解台灣，奠定台灣、印度業者深化合作基礎，亦期未來兩地能儘速恢復直航，讓雙方互訪旅遊更為便捷、舒適及經濟。
此次首發團踩線行程，以宜蘭地區為主，讓印度業者體驗台灣豐富、在地、多樣化之觀光資源與接待品質、能量，特別安排前往宜蘭頭城農場體驗農村生活、自然生態等休閒農場特色，參訪宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築等，體驗兼具知性與感性文化之旅，並欣賞東北角及宜蘭海岸風景區之優美山海景色。另在台北停留期間，則參訪圓山飯店密道及於大稻埕體驗復古服飾換裝等。
觀光署指出，本次踩線，印度業者們均印象深刻，且給予正面評價，也表示返國後將著手進行遊程產品開發、加強宣傳及送客。觀光署也將持續保持聯繫及接洽，爭取後續合作機會。另預計下半年度將再邀請印度業者赴中南部踩線，例如前往台中探索山海屯都之美、感受高雄港都觀光魅力，並評估考察自然景觀與文化資源豐富的花東地區，持續開啟未來引客來台契機，也歡迎熱情的印度朋友們來台灣感受獨具特色的台灣魅力，及源源不絕的驚喜感受。