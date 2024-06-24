覆議失敗釋憲恐一面倒？郭正亮籲藍白出「這招」：不用客氣

印度業者來台考察！觀光署拓展MICE利基市場　舉辦B2B商談交流會

▲觀光署力邀印度業者來台踩線，拓展MICE利基市場。（圖／觀光署）
▲觀光署力邀印度業者來台踩線，拓展MICE利基市場。（圖／觀光署）

記者林莞茜／綜合報導

為積極深耕國際旅客市場，並著眼消費商機可觀之印尼及印度市場，交通部觀光署繼本（113）年2月7日於印度第一大經濟城市孟買（Mumbai）設立「駐孟買台灣觀光服務處」，再於6月20日至25日邀請專辦獎勵旅遊之10家旅行社業者來台熟悉旅遊，為疫後首發團，期以「短期優先開發MICE市場，長期鎖定大眾客源」之分階段行銷策略穩健布局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署指出，除日韓、港澳、星馬泰越菲等主力市場，雙印市場為下一個重要拓源據點。為把握印度業者來台考察契機，促成與台灣觀光業者面對面交流商談機會及建立業務連繫管道，觀光署於本（24）日也特地辦理一場「台灣、印度B2B業者商談交流會」，吸引旅行社、飯店及觀光遊樂業等約15家業者到場參加，現場互動氣氛相當熱烈。

▲觀光署力邀印度業者來台踩線，拓展MICE利基市場。（圖／觀光署）
▲觀光署力邀印度業者來台踩線，拓展MICE利基市場。（圖／觀光署）
觀光署表示，印度是全球人口最多之國家，疫前印度來台旅客約4萬人次，近年經濟實力快速增長且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，是甚具開拓潛力與價值的客源市場，本年來客規模預計可恢復至疫前水準。而透過此次踩線及交流會，有助印度業者更瞭解台灣，奠定台灣、印度業者深化合作基礎，亦期未來兩地能儘速恢復直航，讓雙方互訪旅遊更為便捷、舒適及經濟。
此次首發團踩線行程，以宜蘭地區為主，讓印度業者體驗台灣豐富、在地、多樣化之觀光資源與接待品質、能量，特別安排前往宜蘭頭城農場體驗農村生活、自然生態等休閒農場特色，參訪宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築等，體驗兼具知性與感性文化之旅，並欣賞東北角及宜蘭海岸風景區之優美山海景色。另在台北停留期間，則參訪圓山飯店密道及於大稻埕體驗復古服飾換裝等。

觀光署指出，本次踩線，印度業者們均印象深刻，且給予正面評價，也表示返國後將著手進行遊程產品開發、加強宣傳及送客。觀光署也將持續保持聯繫及接洽，爭取後續合作機會。另預計下半年度將再邀請印度業者赴中南部踩線，例如前往台中探索山海屯都之美、感受高雄港都觀光魅力，並評估考察自然景觀與文化資源豐富的花東地區，持續開啟未來引客來台契機，也歡迎熱情的印度朋友們來台灣感受獨具特色的台灣魅力，及源源不絕的驚喜感受。

亞洲航線貨櫃運價飆漲！印度市場成大熱門　運力卻超緊繃

福建赴馬祖踩線團喊卡！至今無下文　觀光署強調「歡迎立場沒變」

台東波尼多小偷拍民宿慘了！觀光署勒令停業、撤好客標章

觀宏專案來台簽證遭疑假觀光、真跳機？觀光署3點澄清說明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載