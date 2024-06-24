日本90年代「超火女團」來台慘被偷親！男星阻止篠原涼子：別說了
日劇《YIPS 易普症》由篠原涼子、笨蛋節奏主演，兩人特別推薦台灣觀眾必看亮點，就是「我們鬥嘴最好看！」而曾是90年代當紅女團「東京勁舞娃娃」成員的篠原涼子，對台灣最難忘的回憶是「有人上台親我」，嚇得笨蛋節奏頻頻阻止她不要說：「這故事有點糟糕，別講比較好吧？」
記者陳雅蘭／綜合報導
《YIPS 易普症》講述一位能言善道的暢銷懸疑小說作家，因心理障礙而「寫不出小說」，以及一位自我評價極高的精英刑警，因心理問題而「解不開案子」，同時擁有心理障礙的兩位主人公相遇後，攜手一起解決各種案件，走的是懸疑、喜劇路線，劇中以篠原涼子的快嘴毒舌搭配笨蛋節奏的不疾不徐，兩人的互動與反差感，讓這部劇意外很有看頭。
由於《YIPS 易普症》第一集劇情需要泡冷水池，篠原涼子、笨蛋節奏回憶當時是寒冷冬天，沒想到第一集就被導演、編劇整到，笨蛋節奏說：「與其說難忘，不如說是會讓我懷恨一輩子的作品！」篠原涼子還透露因此得了花粉症。
對於首度合作，兩人對彼此的印象很好，年齡相近沒有代溝、有共同的話題，篠原涼子還送小孩的衣服給剛升格爸爸沒多久的笨蛋節奏，甚至還會聊小孩的話題，笨蛋節奏強調：「我平常在綜藝節目不會聊這些的，但跟篠原涼子小姐會聊很多。」
被問到有沒有來過台灣，笨蛋節奏表示：「台灣太棒了，食物又好吃，日本流行的事物在台灣也有。」大呼自己真的超愛台灣之外，還開玩笑說：「我如果去台灣會不會被認出來啊，想在台灣被捧上天！」篠原涼子因為曾是女團「東京勁舞娃娃」成員，90年代來過台灣宣傳，她爆料當時在台演出時「在舞台上被偷親」，笨蛋節奏詢問：「這不要講比較好吧？」篠原涼子才補充解釋：「是女粉絲輕輕的親一下啦！」
篠原涼子今年50歲，她在1990年16歲時參加試鏡加入女子偶像團體「東京勁舞娃娃」，透過上節目接受各種挑戰，因此獲得高度關注；1994年7月，她演唱日本卡通動畫電影《街頭霸王II》的主題歌〈愛戀 心痛 堅強〉，作品因此大賣200萬張，篠原涼子後來以歌手身分頻頻發行專輯，同年9月退團前，曾來過台灣表演。