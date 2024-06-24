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花季度假飯店田寮在地食材美味上桌　泡湯美食住宿全滿足

▲「花季度假飯店-食堂」以田寮在地特色食材-跑山雞、龍眼和蜂蜜為主軸，推出「食在好味道」新菜單。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.24）
▲「花季度假飯店-食堂」以田寮在地特色食材-跑山雞、龍眼和蜂蜜為主軸，推出「食在好味道」新菜單。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.24）

記者陳美嘉／高雄報導

夏天七、八月是田寮龍眼採收季，「花季度假飯店-食堂」以田寮在地特色食材-跑山雞、龍眼和蜂蜜為主軸，推出「食在好味道」新菜單，包含，桶仔雞、蜂蜜豆腐乳雞等多道料理；除了美味佳餚，參加「沁夏FUN心趣」住宿專案還送田那提-龍眼蜂蜜乙瓶。

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食堂餐飲部行政主廚阿忠師以田寮在地特色食材推出「食在好味道」一系列新菜單。其中，特色美食「桶仔雞」，選用田寮區當地新鮮的跑山雞約1.8kg重，私藏醬料手工腌製24小時候後，放入特製的桶內烤制，再用龍眼木做炭火基底，讓烤雞皮脆肉嫩，外皮金黃酥脆，咬一口滿嘴油香，雞肉鮮嫩多汁，結合著特製胡椒鹽，味道更為鮮美。在地風味晚餐每桌8,800元起，無論是私人宴席、囍宴、春酒、尾牙、聚餐、客製化需求都能滿足。

▲特色美食「桶仔雞」，選用田寮區當地新鮮的跑山雞，皮脆肉嫩，咬一口滿嘴油香。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.24）
▲特色美食「桶仔雞」，選用田寮區當地新鮮的跑山雞，皮脆肉嫩，咬一口滿嘴油香。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.24）
另外，食堂也推出具在地特色的「風味晚餐」，主菜「蜂蜜豆腐乳雞」結合當地盛產的田那提-龍眼蜜和岡山知名豆腐乳的濃郁風味，外皮金黃酥脆、雞肉鮮嫩多汁，香氣四溢；套餐中的「蝦鬆」主軸是雨來菇與阿忠師的拿手絕活「銷魂飯」，使用溫體豬肉經材火悶燉2小時以上，讓平凡食材也能呈現出絕佳的味道。套餐搭配脆梅、養生例湯、水果、飲品。

「沁夏FUN心趣一泊二食」暑期住房專案，可入住16坪巧月套房（或同等級）一晚，房內均有獨立泡湯池及館內出雲風呂不同氛圍的泡湯樂趣，還可享用具南台灣特色小吃的覓堂自助早餐。此外，旅客還能品嘗到獨特的泥岩冰淇淋與伴手禮田那提-龍眼蜂蜜乙瓶，感受在地文化與特色美食帶來的驚喜。

花季度假飯店總經理湯孟哲表示，花季度假飯店擁有源自日治時代開發的百年優質湯泉，不僅是南台灣唯一的天然低溫碳酸氫鈉湧泉，且富含弱鹼性礦物質，具有軟化角質與滋潤皮膚的神奇功效，素有「美人冷湯」之稱。來到花季度假飯店，可以一次滿足所有家庭成員的需求。可以選擇露天風呂裸湯區享受日式庭園泡湯氛圍，或獨享房內石砌湯池的寧靜；可以選擇食堂中式在地風味餐，或覓堂西式精緻料理；也可以哪裡都不去，只管放下手機，盡情享受當下。

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