花季度假飯店田寮在地食材美味上桌　泡湯美食住宿全滿足

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，食堂也推出具在地特色的「風味晚餐」，主菜「蜂蜜豆腐乳雞」結合當地盛產的田那提-龍眼蜜和岡山知名豆腐乳的濃郁風味，外皮金黃酥脆、雞肉鮮嫩多汁，香氣四溢；套餐中的「蝦鬆」主軸是雨來菇與阿忠師的拿手絕活「銷魂飯」，使用溫體豬肉經材火悶燉2小時以上，讓平凡食材也能呈現出絕佳的味道。套餐搭配脆梅、養生例湯、水果、飲品。
「沁夏FUN心趣一泊二食」暑期住房專案，可入住16坪巧月套房（或同等級）一晚，房內均有獨立泡湯池及館內出雲風呂不同氛圍的泡湯樂趣，還可享用具南台灣特色小吃的覓堂自助早餐。此外，旅客還能品嘗到獨特的泥岩冰淇淋與伴手禮田那提-龍眼蜂蜜乙瓶，感受在地文化與特色美食帶來的驚喜。
花季度假飯店總經理湯孟哲表示，花季度假飯店擁有源自日治時代開發的百年優質湯泉，不僅是南台灣唯一的天然低溫碳酸氫鈉湧泉，且富含弱鹼性礦物質，具有軟化角質與滋潤皮膚的神奇功效，素有「美人冷湯」之稱。來到花季度假飯店，可以一次滿足所有家庭成員的需求。可以選擇露天風呂裸湯區享受日式庭園泡湯氛圍，或獨享房內石砌湯池的寧靜；可以選擇食堂中式在地風味餐，或覓堂西式精緻料理；也可以哪裡都不去，只管放下手機，盡情享受當下。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！