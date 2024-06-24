「圖書統一定價制」難關重重　文化部：不會逃避責任

網路書店頻繁下殺折扣攬客，導致實體出版業者叫苦連天，進而掀起要求「圖書統一定價制」聲浪。文化部政務次長李靜慧今（24）日表示，去年就有對此開過公聽會研議可行方案，但因涉及公共借閱權，加上時下數位潮流勢不可擋，還有高達60%的消費者不想被定價綁住，但他強調不會逃避這個責任，「保護出版業者，這是文化部的共識，需要一步、一步的來。」
記者林則澄／台北報導
電子商務平台近年都以各大優惠攬客，尤其折扣大戰已讓逐漸式微的實體出版業者苦不堪言，而在去年民進黨立委陳培瑜等人就在立法院舉辦「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，廣邀出版業者、書店業者、讀者、譯者以及編輯出席，文化部、數位發展部、消費者保護協會、公平交易委員亦有指派代表與會，期盼透過強制規範，抑制網路書店、電商平台惡性削價競爭的問題。
文化部長李遠坦言，圖書行業的折扣大戰越打越烈，先是連鎖書店打擊獨立書店，再來網路書店打擊連鎖書店，「他們真的還蠻可怕，其實已經有點違反公平交易法。」
李靜慧表示，去年立法院就曾開過公聽會，並且攜手相關單位共同研究圖書統一定價制的可行方案，不過發現必須搭配公共借閱權等配套措施，而且數位潮流勢不可擋，光是聚焦圖書統一定價制根本無法真正解決問題，而且也有高達60%的消費者不願支持，也不想被定價綁住，認為應該回歸市場機制。
李靜慧指出，出版業者最終目的還是希望把書賣掉，因此未與消費者協商很難實施圖書統一定價制，但他強調不會逃避這個責任，「保護出版業者，這是文化部的共識，需要一步、一步的來。」