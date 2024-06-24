名家論壇》單厚之／賴清德掀起史無前例的憲政大戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
若真要論，總統府、其他四院以及立法院民進黨團，都有理由提出釋憲，但司法院自己提出釋憲申請再自己釋憲，難免有球員兼裁判的問題。而既然司法院不出頭，存在感更低的考試院，自然也沒有下場的理由。但同時由總統府、行政院、監察院、民進黨團提出釋憲，也是史無前例的，等於把一府三院都拉進憲政大戰裡。
賴清德並不是第一個聲請釋憲的總統，但卻是第一個跟其他憲政機關打憲法官司的總統。陳水扁第一次申請釋憲是為了大法官缺額，究竟應該舊制由監察院行使同意權或是依《憲法增修條文》送立院行使同意權，只是為了釐清爭議；第二次的為國務機費要提出釋憲，雖是涉己，也無關憲政機關之間的衝突。
《憲法》第44條明訂「總統對於院與院之間的爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」。總統原本應該是院際爭議的協調者，但賴清德卻硬生生把自己變成憲政大戰的當事人，完全失去總統應有或可以有的高度。
雖然事涉多個憲政機關，但其實賴清德大可以只由民進黨團提出釋憲，降低（至少表面上降低）總統府、行政院、監察院和立法院之間的緊張關係，但賴清德不僅讓行政、監察兩院參戰，就連自己也跳下來站到第一線。此舉不啻昭告天下，行政院、監察院都聽我的，是我帶領憲政機關圍剿立法院。
賴清德在提出釋憲及暫時處分的同時，也表明在釋憲結果出來之前，不會到立法院國情報告，並呼籲在野黨不宜貿然採取行動。這意味著即便憲法法庭做出暫時處分的決定，在6個月效期結束之後，賴清德也不會依照自己公布的法律，到立法院進行國情報告報告，將重演當初台南市長任內232天拒絕赴議會的情況。
賴清德掀起的憲政大戰，將由大法官會議做出最後的裁決，但10月就有7名大法官即將卸任，必須由立法院行使同意權。司法院無可避免的也被賴清德拖進戰局中，無論是即將登場的人事同意權或下會期的預算，司法院和立法院的關係都會變得非常的緊張，甚至是對立。
520的就職演說中，賴清德宣示要打造民主和平繁榮的新台灣，要「行政立法協調合作，共同推動國政」、「民主台灣、世界之光」、「團結力量大，繼續壯大國家」。結果才短短一個月，賴清德就發動了有史以來最大的憲政大戰、「民主內戰」，完全忘記總統的角色和高度。
賴清德或許沉浸在自己大權在握、一統江湖的成就之中，覺得自己武力爆表、沛然莫之能禦。但看在民眾眼裡，或許只是一個好大喜功、好戰而不顧民生的獨夫而已。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com