金智媛吃飽飽現身台北街頭：好吃好吃　粉絲吶喊「洪海仁」逗樂她

我是廣告 請繼續往下閱讀
晚間，粉絲在台北遇到吃完飯走出餐廳的金智媛，有人大聲高喊「洪海仁」，金智媛聽到後露出淺淺微笑，聽到粉絲頻頻問「好吃嗎？」她也親民點頭回應：「好吃好吃！」上保母車後，也不忘望向車外，不斷揮手跟大家說再見。
也有人分享當金智媛進餐廳前，她看到粉絲想要送信卻被高大保鑣擋住，矮小的金智媛邊往前走邊伸出雙手想要收信，最後則被護送往前，好在工作人員隨後轉頭接信，粉絲的心意才成功送出。
金智媛明天晚上將跟周杰倫、王淨、林奕嵐、陳庭妮、劉以豪一同出席精品店開幕活動，更多消息可鎖定《NOWnews今日新聞》，將為讀者帶來現場第一手消息。
金智媛因為國中住在美國一段時間，因此講有一口流利英文，她回韓國後被星探發掘，經過吉他、鋼琴、跳舞、演技、作詞作曲等相關培訓後，2011年先是合作BIGBANG拍廣告出道亮相，因青春活力的形象受到關注，原定要當歌手的她轉當演員，至今拍攝的代表作包含《致美麗的你》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等，直到今年合作金秀賢主演《淚之女王》人氣再飆漲，代言、活動邀約不斷。
金智媛也因為爆紅的關係，開啟出道14年來的人生第一場粉絲見面會「BE MY ONE」，首爾場已於6月23日結束，她將陸續造訪日本、台灣、菲律賓、澳門、泰國、印尼等國家，工作行程滿滿。據悉，金智媛的新北見面會因為完售的關係，主辦正努力爭取加場中，詳細資訊可隨時關注「ONINN ASIA」臉書。