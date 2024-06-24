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金智媛吃飽飽現身台北街頭：好吃好吃　粉絲吶喊「洪海仁」逗樂她

▲韓劇《淚之女王》女主角金智媛今天首度來台，明天將出席精品記者會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲韓劇《淚之女王》女主角金智媛今天首度來台，明天將出席精品記者會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇女神金智媛今（24）日初訪寶島，為明天在台北的精品店開幕活動做準備，有粉絲晚間在台北街頭巧遇女神，開心並大聲喊出她在《淚之女王》飾演的角色「洪海仁」，成功引起女神注意。

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金智媛今天中午抵達台灣，面對粉絲、媒體簇擁拍攝，她沒有一絲不悅，反而頻頻叮嚀大家：「請小心喔！」十分貼心。

▲金智媛首度來台，面對媒體、粉絲，親民打招呼。（圖／桃園機場聯誼會提供）
▲金智媛24日首度來台，面對媒體、粉絲，親民打招呼。（圖／桃園機場聯誼會提供）
晚間，粉絲在台北遇到吃完飯走出餐廳的金智媛，有人大聲高喊「洪海仁」，金智媛聽到後露出淺淺微笑，聽到粉絲頻頻問「好吃嗎？」她也親民點頭回應：「好吃好吃！」上保母車後，也不忘望向車外，不斷揮手跟大家說再見。

也有人分享當金智媛進餐廳前，她看到粉絲想要送信卻被高大保鑣擋住，矮小的金智媛邊往前走邊伸出雙手想要收信，最後則被護送往前，好在工作人員隨後轉頭接信，粉絲的心意才成功送出。

金智媛明天晚上將跟周杰倫、王淨、林奕嵐、陳庭妮、劉以豪一同出席精品店開幕活動，更多消息可鎖定《NOWnews今日新聞》，將為讀者帶來現場第一手消息。

▲金智媛（左）下週快閃來台出席精品活動，周杰倫也會出席。（圖／하이지음스튜디오部落格、周杰倫官網）
▲金智媛（左）跟周杰倫25日會一同出席精品活動。（圖／하이지음스튜디오部落格、周杰倫官網）
金智媛因為國中住在美國一段時間，因此講有一口流利英文，她回韓國後被星探發掘，經過吉他、鋼琴、跳舞、演技、作詞作曲等相關培訓後，2011年先是合作BIGBANG拍廣告出道亮相，因青春活力的形象受到關注，原定要當歌手的她轉當演員，至今拍攝的代表作包含《致美麗的你》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等，直到今年合作金秀賢主演《淚之女王》人氣再飆漲，代言、活動邀約不斷。

金智媛也因為爆紅的關係，開啟出道14年來的人生第一場粉絲見面會「BE MY ONE」，首爾場已於6月23日結束，她將陸續造訪日本、台灣、菲律賓、澳門、泰國、印尼等國家，工作行程滿滿。據悉，金智媛的新北見面會因為完售的關係，主辦正努力爭取加場中，詳細資訊可隨時關注「ONINN ASIA」臉書。

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