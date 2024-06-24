點子松論壇揭露企業、生活應用好案例

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台灣大哥大資訊長蔡祈岩則提出台灣大哥大的企業場域應用實例，介紹企業應用AI的五個維度。臺灣人工智慧學校秘書長侯宜秀在演講中提及人類的工作會不會被AI取代時，強調如果是單一任務的工作，會因為採用AI而一直消失，比如說像網拍的模特兒、攝影師，因為從事換衣服搭穿及拍攝的工作內容，非常單一，就容易被AI取代，反之有多種組合任務的工作，例如醫師、律師等，需要用人類自己的視角進行判斷及評估，就不容易被AI取代。
最後三位演講人也在對談時段交流生活、企業、教育、研究在AI浪潮中推動創新落地實現、培訓創新人才等實務經驗，並提及各領域在疫情期間推行居家辦公及線上會議的舉措，增強了大眾對創新和轉型重要性的認識，對於數位發展部辦理「點子松」，積極藉由眾人之力，由內而外、由下而上的腦力激盪，讓我國產業、政府、社會一同想像生活周遭即將面臨的改變或期待解決的課題，及早準備並因應數位快速發展帶來的變化給予支持，並進而實現全民數位轉型的目標。
數位發展部表示，「第三屆點子松」邀請全民一起發揮想像力與創造力，共同探索對於2040年人與AI未來創新應用情境的想像和期待，期望透過全民的力量，促進我國產業及政府在AI前瞻與創新之應用發展。徵件活動至7月15日止，參加活動者有機會獲得最高11萬元獎金，詳情請見點子松官網。