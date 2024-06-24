韓導李滄東曾曝「韓流正在衰退」　李遠：輪到台流上場

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李遠今日出席媒體茶敘，談到2011年擔任金馬獎評審期間，遇到南韓導演李滄東，對方曾被南韓前總統盧武鉉任命文化體育觀光部長，，「我當時就想，韓國怎麼會找一個導演當文化部長。」他也指出，後來李滄東大概在職約1年半離開，然而此時「韓流」逐漸席捲亞洲，台灣也有不少電視台爭相購買韓劇在台放映版權。
李遠指出，當時他在電視台當節目部經理，「我可以拍很多文學作品，我可以拍很多屬於大家心目中最棒的，現在所謂的台流，文學改編也好，8點檔也好，我有很多想法，甚至於那時候想到拍電影，拍完之後變成一個IP，可以賣到別家電視臺等等，可是我用了預算太高，我的老闆就跟我講說，你不能這樣子把電視當作電影玩。」
李遠回憶，1980年代台灣在做電影的時候走上國際，韓國人也來台灣取經，「為什麼過了10年以後，我們去韓國買韓片呢？」不過當時他也只能聽從指示，買了3部連續劇、一集大概20萬元，而拍一集大概80萬元，所以從買來20萬元再到上片廣告，一來一往賺了4000萬元，「從此台灣的電視電影就被耽誤了20年左右，我打開電視一看，台視、中視、華視3家無線台，8點全部在播韓劇，韓劇有從20萬元、30萬元越來越高，整個被侵略了。」
李遠指出，後來有個朋友跟他透露，說韓國文化人告訴他，真正幫助韓流的是台灣。但他也被李蒼東告知，台灣可以拍電影《賽德克巴萊》，韓國做不到，對方不斷看到台灣的電影拍歷史、拍社會，都比韓國厲害，可是看到韓國電影的商業化後，反而看到台灣電影的一些機會，「我跟他有一個簡單的對話，他就在我上面簽了個名字，說後會有期，我找到之後，我想說我就用這本來做我的筆記本，雖然前面都是在記一些當時金馬獎的記錄。」
不過李蒼東去年再度受邀金馬獎來台灣，卻說韓流正在衰退當中。李遠反而看到機會，耽誤20年的台灣影像、影視，包括台灣戲劇、臺灣的影集等，都在這幾年開始復甦，我想都是來自民間的力量，「我覺得應該輪到我們台流，我覺得我來的時機、運氣非常好。」他也提到，決定先在今年暑假推行「乘風破浪計畫」，透過文化必等措施協助「破浪男女」等八部國片。