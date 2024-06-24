騎士隊大改造！「沃神」爆勇士前助教Kenny Atkinson將擔任總教練
前籃網主帥、金州勇士隊助教Kenny Atkinson今（24）日傳出可能接下克里夫蘭騎士隊主帥的職務，根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，騎士隊將跟Kenny Atkinson簽約，根據消息人士指出，雙方很快就會簽約，而騎士隊這個球季48勝34敗，打進季後賽外，還在首輪贏了塞爾提克1場比賽，雖然無緣晉級第三輪，但也讓綠衫軍嚇出一身冷汗。Kenny Atkinson過去曾任布魯克林籃網隊主帥，還是林書豪恩師，但卻無法帶領球隊打出佳績。
記者吳政紘/綜合報導
Atkinson曾有機會擔任湖人主帥 卻被其他人搶走
以事實來看，Kenny Atkinson的確有資格擔任任何一隊NBA球隊主帥職務，雖然他2018-19年球季曾帶領籃網隊殺入季後賽，也是在第一輪就被76人隊以4:1擊退。
Kenny Atkinson過去是林書豪的恩師，2016年起擔任籃網隊主帥，曾給林書豪很多機會，可惜林書豪卻因傷影響比賽，而他苦撐籃網隊戰績，並在2019-2020年球季辭職。
Kenny Atkinson之後轉往洛杉磯快艇、金州勇士隊擔任助理教練，他經驗豐富，判斷也十分精準，他在 NBA 擔任了九個賽季的助理教練，其中四個賽季在紐約尼克隊，三個賽季在亞特蘭大老鷹隊，然後回到快艇隊和勇士隊擔任助理教練。