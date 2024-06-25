企業加薪意願6年新高！ 43%擬分紅獎金　勞方盼月薪調2708元

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詢問資方接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有54.7%的企業透露，在今年「下半年」有加薪計畫，比例高於去年同期的49%，以及前年的44.8%，創下六年同期新高，但仍低於2018年的57.4%。而且又分成：38.1%屬於「績效加薪」；16.6%才是計畫「全面加薪」。對於下半年預計加薪的幅度，本次調查則發現，平均落在4.1%；其中甚至有13.3%的公司透露，幅度在「10%(含)以上」。
再從勞工朋友的角度詢問，，雖然僅有16.3%的上班族透露，在今年上半年，公司「有替」自己加薪過，不過比例多過去年同期的14.2%。如果上半年沒被加薪，這群勞工平均希望，下半年能被調薪2708元，若以「官方經常性薪資」46105元估算，大概需要加薪5.9%；其中甚至有15.2%期盼，月薪能調整「5000元(含)以上」。
了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查就發現，合計有42.9%的企業表示，在下半年「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的39%，以及前年的36.3%，創下五年同期新高，但仍低於2019年的47.2%。情況又區分成兩大類：29.2%為「平均金額沒有比去年同期高」；13.7%為「平均金額比去年同期高」。
yes123求職網發言人楊宗斌解讀，目前企業調薪、分紅意願，逐漸恢復到「疫情爆發前」的水準，畢竟內外銷產業景氣，已經完全同步復甦；不過資方在實施加薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪依舊屬於少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。楊宗斌更指出，屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。