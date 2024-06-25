美股道瓊收漲260點！輝達股價「3天跌13%」 　落入修正區間

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輝達的表現，連帶也影響其他晶片製造商、人工智慧熱潮相關科企，費城半導體指數收盤時亦下跌3%。不過，即使經歷了3天的股價收跌，輝達的市值在過去1年中仍增長了近2倍。
儘管投資控股公司「Hightower」的林克（Stephanie Link）認為，科技領域還有很多其他標的，可以提供更具吸引力的報酬，聲稱輝達的股票「受到了過度喜愛」，然而，包含Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師坦塔利（Larry Tentarelli）在內，部分專家則表示，輝達的回調仍相當健康，這是正常的資金輪動現象；Constellation Research創辦人王瑞伊（Ray Wang）也指出，輝達的強勢將在未來18至24個月持續。
24日收盤，美股道瓊指數上漲260.88點，或0.67%，收39411.21點；那斯達克指數下跌192.54點，或1.09%，收17496.82點；標普500指數下跌16.75點，或0.31%，收5447.87點；費城半導體指數下跌167.02點，或3.02%，收5371.52點。
接下來這週，投資人將迎來新一批關鍵數據，包括美國第一季GDP終值、5月個人消費支出報告等等。