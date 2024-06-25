日本母子在蘇州被砍傷！外籍人士於中國遇襲　2週內第2起

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該名婦女坦言，中國確實有不少人，對外國人相當友善，但這件事的發生，讓她再次意識到生活中必須隨時保持警惕。
報導指出，事發的公車站就在「蘇州日本人外籍人員子女學校」（蘇州日本人學校）附近，那裡的社區住著不少日本人。事發後學校已決定25日先停課。日本政府也向北京提出交涉，要求確保在中國的日本人安全。
報導提到，許多日本企業的總部都設在蘇州，外務省統計，截至去年蘇州就有超過5300名日本人，是日本人在中國第4多的城市。「蘇州日本人外籍人員子女學校」的網站介紹則顯示，該學校於2005年開始營運，招收國小和國中生，孩子上下學可以選擇由家長接送或搭乘校車，出於安全考量，孩子們不被允許自行上下學。
值得注意的是，這是2週內第2起外國人在中國遭到無差別暴力攻擊的事件。本月10日，吉林省吉林市的北山公園，才發生持刀刺人事件，造成5人受傷，其中4名外籍傷者是美國康奈爾學院派至吉林北華大學合作授課的教師，包括愛荷華州眾議員的兄弟，據吉林市警方通報，55歲的崔姓男嫌犯因為走路時與外籍人士發生碰撞，心生不滿而行兇，所幸傷者均無生命危險。
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