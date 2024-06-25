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日本母子在蘇州被砍傷！外籍人士於中國遇襲　2週內第2起

▲中國江蘇省蘇州市，24日發生日本母子遭中國男持刀砍傷的驚悚事故。圖為事發的公車站。（圖／翻攝自NHK）
▲中國江蘇省蘇州市，24日發生日本母子遭中國男持刀砍傷的驚悚事故。圖為事發的公車站。（圖／翻攝自NHK）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

《日本放送協會》（NHK）報導，中國江蘇省蘇州市，一對日本母子24日下午在等校車時，遭1名中國男子持刀砍傷，男子隨後更試圖登上日僑學校校車，造成另1名中國籍女員工在阻擋時被砍，傷勢嚴重，至於行兇的男子已被逮捕。

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報導引述1名30多歲、當天也在現場接送孩子的日本婦女說法，當時公車站停了2輛校車，她的孩子在第1輛，突然她聽見第2輛校車那傳來騷動，1名外貌看上去50、60歲的男子，好像抓住1名男童的衣服，做出拿刀揮舞的動作，遭到在場人士與家長，以雨傘、包包等物制止，但男子仍持續喧鬧，嚇壞在場民眾。

該名婦女坦言，中國確實有不少人，對外國人相當友善，但這件事的發生，讓她再次意識到生活中必須隨時保持警惕。

報導指出，事發的公車站就在「蘇州日本人外籍人員子女學校」（蘇州日本人學校）附近，那裡的社區住著不少日本人。事發後學校已決定25日先停課。日本政府也向北京提出交涉，要求確保在中國的日本人安全。

報導提到，許多日本企業的總部都設在蘇州，外務省統計，截至去年蘇州就有超過5300名日本人，是日本人在中國第4多的城市。「蘇州日本人外籍人員子女學校」的網站介紹則顯示，該學校於2005年開始營運，招收國小和國中生，孩子上下學可以選擇由家長接送或搭乘校車，出於安全考量，孩子們不被允許自行上下學。

值得注意的是，這是2週內第2起外國人在中國遭到無差別暴力攻擊的事件。本月10日，吉林省吉林市的北山公園，才發生持刀刺人事件，造成5人受傷，其中4名外籍傷者是美國康奈爾學院派至吉林北華大學合作授課的教師，包括愛荷華州眾議員的兄弟，據吉林市警方通報，55歲的崔姓男嫌犯因為走路時與外籍人士發生碰撞，心生不滿而行兇，所幸傷者均無生命危險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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