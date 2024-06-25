今10:00全員虎航搶票攻略！冬季航班「飛日韓1299元起」2025過年

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📌全員6/25首日開搶！台灣虎航「2024冬季航班」促銷早鳥優惠
◾️飛日本
「台北－茨城」1699元起單程未稅
「台北/高雄－東京成田」1799元起單程未稅
「台北－羽田」1799元起單程未稅
「台北/高雄－名古屋」1799元起單程未稅
「台北－小松」1799元起單程未稅
「台北－新潟」1999元起單程未稅
◾️飛韓國
「台北－仁川」1299元起單程未稅
「台北－釜山」1299元起單程未稅
「台北－濟州」1499元起單程未稅
「高雄－金浦」1299元起單程未稅
◾️飛泰國
「台北－普吉島」2699元起單程未稅
◾️飛越南
「台北/高雄－峴港」1599元起單程未稅
📌全員6/26次日開搶！台灣虎航「2024冬季航班」促銷早鳥優惠
◾️飛日本
「台北/高雄－沖繩」1599元起單程未稅
「台北－岡山」1699元起單程未稅
「台北－大阪」1799元起單程未稅
「台北/高雄－福岡」1799元起單程未稅
「台北－佐賀」1799元起單程未稅
「台北－仙台」2099元起單程未稅
「台北－花卷」2099元起單程未稅
「台北－札幌」2599元起單程未稅
「台北－函館」2599元起單程未稅
「台北－旭川」2599元起單程未稅
另外，FlyScoot酷航也正推出便宜機票年中促銷優惠，從台灣出發「全航線2299元起」單程含稅，直飛東京3199元、札幌3599元、首爾2399元、新加坡2299元等都單程含稅，優惠即日起至6月26日23:59為止；可預訂的出發日期有到明年2025年5～6月左右，不同航線有不同適用日期。