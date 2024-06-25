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今10:00全員虎航搶票攻略！冬季航班「飛日韓1299元起」2025過年

▲台灣虎航今10:00全員搶票攻略一次看，冬季航班早鳥優惠飛「韓國仁川/釜山1299元起」、飛「日本沖繩1599元起」單程未稅，聖誕、2025過年都有；FlyScoot酷航也在年中促銷。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航今10:00全員搶票攻略一次看，冬季航班早鳥優惠飛「韓國仁川/釜山1299元起」、飛「日本沖繩1599元起」單程未稅，聖誕、2025過年都有；FlyScoot酷航也在年中促銷。（圖／台灣虎航提供）

記者蕭涵云/綜合報導

想划算出國的民眾快準備入手便宜機票，台灣虎航今（25）日10:00全員搶票攻略一次看，冬季航班早鳥優惠分兩天開放促銷，最便宜飛「韓國仁川/釜山/金浦1299元」起單程未稅、飛「日本沖繩1599元」起單程未稅、飛「日本岡山/茨城1699元」起單程未稅，開搶聖誕假期、2025新年、農曆過年及228連假划算旅行。而FlyScoot酷航也在年中促銷，便宜機票「全航線2299元起」單程含稅也可預訂明年假期。

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台灣虎航冬季航班「早鳥優惠」促銷機票，今2024年6月25日上午10:00起至2024年6月25日晚間23:59止，不分對象、全員開放促銷，連續2天開放不同航線，6月25日有日本東京成田、羽田、茨城、名古屋、小松、新潟、韓國仁川、釜山、濟州、金浦、泰國普吉島、越南峴港，6月26日有旭川、札幌、函館、花卷、仙台、大阪、岡山、福岡、佐賀、沖繩；促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日。

📌全員6/25首日開搶！台灣虎航「2024冬季航班」促銷早鳥優惠
◾️飛日本
「台北－茨城」1699元起單程未稅
「台北/高雄－東京成田」1799元起單程未稅
「台北－羽田」1799元起單程未稅
「台北/高雄－名古屋」1799元起單程未稅
「台北－小松」1799元起單程未稅
「台北－新潟」1999元起單程未稅
◾️飛韓國
「台北－仁川」1299元起單程未稅
「台北－釜山」1299元起單程未稅
「台北－濟州」1499元起單程未稅
「高雄－金浦」1299元起單程未稅
◾️飛泰國
「台北－普吉島」2699元起單程未稅
◾️飛越南
「台北/高雄－峴港」1599元起單程未稅

▲台灣虎航將供應洪瑞珍三明治作為機上餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航冬季航班「飛日韓1299元起」開搶2025過年便宜機票，機上還吃得到洪瑞珍三明治等餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
📌全員6/26次日開搶！台灣虎航「2024冬季航班」促銷早鳥優惠
◾️飛日本
「台北/高雄－沖繩」1599元起單程未稅
「台北－岡山」1699元起單程未稅
「台北－大阪」1799元起單程未稅
「台北/高雄－福岡」1799元起單程未稅
「台北－佐賀」1799元起單程未稅
「台北－仙台」2099元起單程未稅
「台北－花卷」2099元起單程未稅
「台北－札幌」2599元起單程未稅
「台北－函館」2599元起單程未稅
「台北－旭川」2599元起單程未稅

另外，FlyScoot酷航也正推出便宜機票年中促銷優惠，從台灣出發「全航線2299元起」單程含稅，直飛東京3199元、札幌3599元、首爾2399元、新加坡2299元等都單程含稅，優惠即日起至6月26日23:59為止；可預訂的出發日期有到明年2025年5～6月左右，不同航線有不同適用日期。

▲該皮卡丘彩繪機為酷航波音 787-9 夢幻客機，共有 375 席，其中包括 ScootPlus 的 35 席和經濟艙 340席。（圖／酷航提供）
▲FlyScoot酷航也開搶年中促銷便宜機票。（圖／酷航提供）

今10:00開搶！虎航冬季航班「全航線1299元起」　日韓來回免5千元

台灣虎航冬季航班開賣了！最便宜飛日本沖繩1599元、韓國1299元起

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