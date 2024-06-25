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「維基解密」創始人與美國達成認罪協議！被關5年終獲自由

▲「維基解密」創始人亞桑傑，傳已與美國政府達成認罪協議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲「維基解密」創始人亞桑傑，傳已與美國政府達成認罪協議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），傳已與美國政府達成認罪協議，意味著美國司法部不再尋求將他引渡到美國受審。

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綜合《路透社》、《CNN》、《BBC》等多家外媒報導，美國法院的文件顯示，52歲的亞桑傑，已同意承認一項有關揭露美國國防機密的刑事罪名，預計本週承認違反美國間諜法，此舉將結束他在英國被監禁的日子，並允許他返回澳洲，結束漫長的法律之旅。

據了解，亞桑傑被指控的罪名，最高可能讓他被判處175年徒刑，若是成功引渡到美國，不排除會被終身監禁。不過，因為認罪協議的達成，美國司法部將尋求判亞桑傑62個月的徒刑，相當於他在英國被關的年日，等於美國司法部將亞桑傑被囚在英國的這幾年，計入他的服刑時間，這樣他就不用再被引渡到美國，可直接返回澳洲。

「維基解密」也在社群網站X發文證實，亞桑傑已於當地時間24日上午離開了英國的貝爾馬什（Belmarsh）監獄，打下：「（亞桑傑）在那裡度過了1901天，並獲得倫敦高等法院的保釋，他當天下午在斯坦斯特德機場（Stansted airport）被釋放，將登上飛機離開英國。」

亞桑傑是誰？他做了什麼？

2010年，「維基解密」高調釋出約50萬份軍事紀錄和外交機密檔案，包括美國在伊拉克和阿富汗戰事有關的文件，亞桑傑因18項控罪遭美通緝，面臨的指控有17項皆違反「間諜法」（Espionage Act），一場訴訟的馬拉松就此展開。

他在同年於英國被依歐洲逮捕令抓捕，當時瑞典當局想針對一起性侵案對他進行訊問，亞桑傑在保釋期間進入厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護，之後在大使館居住近7年，以避免被引渡到瑞典。

2019年4月，英國警方在獲得厄瓜多領事館人員同意下，進入館內將亞桑傑逮捕，從那之後他就被關在倫敦戒備森嚴的貝爾馬什監獄，雖然瑞典隨後撤銷相關指控，但亞桑傑並未獲釋。

亞桑傑的案例爭議極多，不少反對監禁、引渡亞桑傑的人都認為，對他提出刑事指控是在威脅新聞及言論自由。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲今年2月，亞桑傑的妻子在倫敦向支持者喊話，希望亞桑傑不會被引渡到美國。（圖／美聯社／達志影像）

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