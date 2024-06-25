陳沂臉書、IG救回來了！人設卻一秒大翻車 本人：我覺得很有趣
滋事型網紅陳沂藉由發表辛辣言論來消費他人賺取名利，風評兩極，近來更加入成人平台SWAG，再度創造一波話題。不過，陳沂的個人臉書、Instagram和Threads等「生財工具」昨（24）日被發現全部消失，本人證實帳號無故遭停權，而她凌晨報告好消息，粉專已經可以正常登入，打趣地說：「原來我真正愛的是我的粉絲，勝過錢，人設翻車了！」
記者楊穎軒／綜合報導
今天半夜近2點，陳沂更新臉書貼文，透露昨天傍晚所有粉專突然被登出，理由是違反社群守則中有關詐欺和欺騙的規定，要求她上傳人臉辨識影片提出申訴，照做後立刻又遭系統認定違規，接著帳號被封鎖，連帶綁定的IG、Threads也不見，「但就在剛剛帳號又回來了，不知道為什麼？」
社群帳號失而復得的陳沂說：「我也不知道什麼時候（粉專）會不見，大家好好珍惜我們還能歡聚的每一刻吧！」得到教訓的她，加開YouTube頻道和Line帳號，以防未來又遇到相同狀況。
最後，陳沂表示：「帳號被ban掉的瞬間，我在想，啊以後會不會就看不到你們了呢？我覺得很有趣，在那一刻突然來臨的時候，貪財的我想的竟然不是我的錢，而是你們，原來我真正愛的是我的粉絲，勝過錢，人設翻車了！」
大批粉絲恭喜陳沂回歸社群媒體，「說實話的代價好大～加油」、「感動得哭了」、「終於復活了」、「不准不見，挺妳」、「歡迎回來，老天保佑」、「沂老師，我們沂家軍同學們大家都不能沒有妳啦，愛妳」，有人猜測帳號是遭有心人士故意瞬間大量檢舉，官方接獲申訴，審查後才認定沒有違規情事，進而恢復使用權限。