美國降息預期淡化　4月外幣存款衝破14.5兆元、連3個月創高

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美國聯準會降息預期延後，利率持續維持高檔，存戶持有外幣定存意願高，國銀亦持續祭出美元優存利率搶資金，各銀行普遍都有5％水準。
銀行局指出，與去年4月相較，國銀外幣存款增加7963億元、年增5.8％、創近八個月新高，略低於去年同期增幅7.5％，主要因基期較高、美元升息及升值幅度趨緩所致。
4月底外匯存款較上年同期增加前三大銀行，中信銀及北富銀，主要因客戶收到貨款，另外，星展（台灣）則因併購花旗（台灣）消金業務，三銀行年增分別為2049億元、1517億元、1293億元。
4月底前五大外幣存款行，金額都達到兆元以上，是史上單月最多家登上「兆元榜」者。前五大是中信銀、兆豐銀、北富銀、台銀和玉山銀，其中台銀以221.5億元擠掉玉山銀排名第四大。
4月底前五大外幣存款行是，中信銀1兆4560億元居冠，兆豐銀1兆1862億元，北富銀1兆1284億元，台銀1兆325.6億元，玉山銀是1兆104億元。
不過，如果以4月期底美元匯率32.542元換算，美元計價的外幣存款量卻是不增反減，4月底外幣存款餘額是4456億美元，4月續減17億美元，連續兩個月衰退，累計前四月減少107億美元。
對此，金管會官員解釋，4月美元計價的外幣存款量持續衰退，主因是客戶支付貨款、財務操作及資金調度，如各企業戶開始因應配發股利而將美元存款，改為配置新台幣存款，壓抑了外幣存款量能；銀行主管則說，也觀察到企業戶將部分外幣存款轉向投資高收益海外債。