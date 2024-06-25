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美國降息預期淡化　4月外幣存款衝破14.5兆元、連3個月創高

▲據金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額達新台幣14兆5002億元，從2月起連3個月創新高。（圖／Pixabay）
▲據金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額達新台幣14兆5002億元，從2月起連3個月創新高。（圖／Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

據金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額達新台幣14兆5002億元，從2月起連3個月創新高，並且相比3月底增加1918億元、增幅達1.3％。

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美國降息預期淡化，美元雙率持續位居高位，因此推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額為新台幣14兆5002億元，是從2月底開始，連續3個月「月月寫新高」，累計前4月大增4756億元刷史上同期次高，是歷史同期第二大增幅，最高量是在2022年美國暴力升息時，當年前四月暴增了7082.5億元。

美國聯準會降息預期延後，利率持續維持高檔，存戶持有外幣定存意願高，國銀亦持續祭出美元優存利率搶資金，各銀行普遍都有5％水準。

銀行局指出，與去年4月相較，國銀外幣存款增加7963億元、年增5.8％、創近八個月新高，略低於去年同期增幅7.5％，主要因基期較高、美元升息及升值幅度趨緩所致。

4月底外匯存款較上年同期增加前三大銀行，中信銀及北富銀，主要因客戶收到貨款，另外，星展（台灣）則因併購花旗（台灣）消金業務，三銀行年增分別為2049億元、1517億元、1293億元。

4月底前五大外幣存款行，金額都達到兆元以上，是史上單月最多家登上「兆元榜」者。前五大是中信銀、兆豐銀、北富銀、台銀和玉山銀，其中台銀以221.5億元擠掉玉山銀排名第四大。

4月底前五大外幣存款行是，中信銀1兆4560億元居冠，兆豐銀1兆1862億元，北富銀1兆1284億元，台銀1兆325.6億元，玉山銀是1兆104億元。

不過，如果以4月期底美元匯率32.542元換算，美元計價的外幣存款量卻是不增反減，4月底外幣存款餘額是4456億美元，4月續減17億美元，連續兩個月衰退，累計前四月減少107億美元。

對此，金管會官員解釋，4月美元計價的外幣存款量持續衰退，主因是客戶支付貨款、財務操作及資金調度，如各企業戶開始因應配發股利而將美元存款，改為配置新台幣存款，壓抑了外幣存款量能；銀行主管則說，也觀察到企業戶將部分外幣存款轉向投資高收益海外債。

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