美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

輝達、台積電ADR再重挫　台積電開盤跌元、台股續遇壓跌130點

▲輝達與台積電ADR昨（24）日再度走低，也因此拖累今（25）日再度走低，開盤下跌130點、來到22683點。（圖／NOWnews資料照）
▲輝達與台積電ADR昨（24）日再度走低，也因此拖累今（25）日再度走低，開盤下跌130點、來到22683點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（24）日遇到回檔壓力，其中輝達與台積電ADR再度走低，也因此拖累今（25）日再度走低，開盤下跌130.25點、來到22683.45點。

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大盤再度走低，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.5點、來到268.06點。

權值股全數走低，台積電開盤續跌，下跌13元、來到927元；鴻海下跌2元、來到204元；聯發科開盤下跌45元、來到1365元。

本週美國將公佈上一季GDP終值，並且也要公佈5月個人消費支出報告，此外，市場預估核心PCE指數年增率將從4月的年增2.8%，下降到2.6%、月增率也將從0.2%放緩到0.1%。投資人態度也相對觀望，並且大舉拋售大型科技股，輝達因此陷入修正，資金轉向能源和銀行股，因此美股四大指數昨日只有道瓊指數收紅，上漲260.88點或0.67%，收39411.21點；那斯達克指數下跌192.54點或1.09%，收17496.82點；標普指數下跌16.77點或0.31%，收5447.87點；費半指數下跌167.02點或3.02%，收5371.52點。

科技五大天王以亞馬遜跌幅最大，Meta上漲0.83%，蘋果上漲0.31%，Alphabet下跌0.23%，微軟下跌0.47%，亞馬遜下跌1.86%。半導體股更是一片慘綠，輝達重挫6.68%，博通下跌3.7%，美光下跌0.38%，高通大跌5.5%，應用材料下跌2.37%，德儀下跌0.83%，AMD下跌0.61%。

台股ADR由台積電領跌，台積電ADR下跌3.54%，日月光ADR下跌1.64%，聯電ADR下跌0.45%，中華電信ADR上漲0.96%。

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