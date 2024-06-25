博愛座再掀爭議！文湖線廣播「年齡不是唯一標準」 通勤族盛讚
近期博愛座屢次傳出長者要求讓座爭議，甚至發生肢體衝突，廢除博愛座再掀熱議，一名網友昨天在社群平台Threads上表示，搭文湖線聽到站內人員廣播提醒，「博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」，引發一票網友盛讚北捷終於有動作，希望在其他路線也能聽到同樣的廣播。
記者孫唯容／綜合報導
該名網友在社群平台《Threads》指出，搭文湖線下班聽到北捷廣播，「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷。」同樣聽到廣播聲的網友表示「聽到當下不小心笑出來」、「不知道什麼時候開始改的，算不算解鎖彩蛋」。
不少搭乘文湖線的旅客表示，自己天天搭文湖線通勤，至今還未看過爭博愛座的衝突，「我們文湖線長輩教養都很好，每天上下班，沒看過爭吵，只有彼此讓位」、「我搭文湖線上課4年，每次搭乘都很平和。」也有人希望北捷能將文湖線的廣播，同步到其他的路線，大讚北捷的改變。
面對廢除博愛座爭議再起，衛福部長邱泰源日前表示支持保留博愛座，對於「身心障礙者權益保護法」中博愛座相關法條，研擬「單獨處理」，與其他爭議事項脫鉤，盡快修法，邱泰源也說明，或許可改成「優先席」、「priority seat」等概念，取代原本的博愛座，「優先席」的概念，依然是希望能讓「真的有需要的人」有位子可坐，沒需要的人仍會考慮不去使用。