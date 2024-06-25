樂天琳妲曝心聲「被嫌快40還在跳啦啦隊」！筠熹直球回沒被老擊敗
台灣近來啦啦隊女孩紅翻，峮峮、林襄、藍藍等也跨足演藝圈受到關注，不過有網友狠酸「啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳」，隸屬樂天桃猿、網紅「反骨男孩」成員之一琳妲（林羿禎）在YouTube頻道更新影片，訪問多位被點名的啦啦隊女孩看法，35歲的筠熹直率認了：「我們是老。」但她強調：「我們沒有被老擊敗！」
記者林奕如／綜合報導
網友先前整理出「樂天女孩」團員年齡，條列出來超過30歲的成員，包括38歲的凱莉絲、37歲巫苡萱、36歲岱縈、35歲的慧慧（Vivian）與筠熹，34歲的曲羿（曲曲），以及32歲的孟潔等，驚呼「啦啦隊也高齡化！」引來熱烈討論。
琳妲拍影片跟樂天女孩討論這件事，影片一開始，34歲的曲羿就回應「年紀太老跳啦啦隊」想法，她覺得在粉絲心中，自己一直都是20多歲：「我是從20出頭開始跳到30歲。」35歲筠熹即將要迎接36歲生日，她自豪：「因為我又看不出來，沒辦法啊。」自認體力不輸年輕人，要不是公開年紀也看不出來。
32歲的孟潔也被點名，她說：「我覺得超過30歲很棒啊，就是還在跳應援，代表我們對這一件事還是有很大熱忱，然後還可以帶給觀眾一些魅力跟動力。」琳妲最後也說出自己的想法，「大家從啦啦隊發跡開啟演藝事業，這裡是我們共同感恩的地方，這也是為什麼我們這些資深的學姐在不同領域有其他發展後，還是不忘初心，每次回到球場就像回到家的感覺。」影片公開後，有許多網友留言力挺「別管年紀，努力才最重要」、「應援、啦啦隊根本就跟年紀沒太大的關聯」、「快40歲還能跳啦啦隊很厲害，青春跟體力不輸妹」。