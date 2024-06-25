爆柯文哲私心太重！沈富雄：做不到「這事」民眾黨就沒未來了
總統賴清德在就職滿月前夕宣布，將成立「氣候變遷」、「健康台灣」、「全民防衛」3大委員會，引來在野黨砲轟，民眾黨主席柯文哲痛批，民進黨此舉說穿了就是為了安排自己人；國民黨立委也批評疊床架屋，賴清德將手伸進行政體系，侵犯踐踏行政院長卓榮泰的行政權，就是違憲。對此，前立委沈富雄表示，「民眾黨柯文哲就是沒耐心，想做總統，因為他私心太重了，台灣的悲哀就是三個政黨都私心自用。」
政治中心／綜合報導
沈富雄24日在節目《POP大國民》中指出，這幾個月以來，三個政黨搞成現在這樣，有四個決定因素，「一個是政黨的屬性，也就是民進黨的人格特質；再來是慣性操作，民進黨就是選贏了碾壓你，選不贏就用群眾進來，這是慣性操作；第三個是黨裡頭的鷹派、鴿派誰贏？第四個就是看對手的實力」，沈富雄直言，這四個是決定每個政黨的操作，可他們操作的方式都很笨。
沈富雄指出，民眾黨柯文哲就是沒耐心，想當總統，但其實沒那麼快可以當總統，「大家對民眾黨的期待就是民進黨、國民黨不行，因此希望可以有所幫忙執政黨」，沈富雄認為，柯文哲不能想著當總統，應該要有耐性，若是柯文哲沒耐性，民眾黨就完了，「民眾黨要得到人民信賴，是有制衡能力的第三力量，民眾黨就要可以幫有問題的執政黨扶正」。
沈富雄說，還要再經歷幾次大選，才會讓老百姓覺得說「這樣的黨是我們需要的，民眾黨才會壯大，「但柯文哲看不到這個，因為他私心太重了，他想要即時完成自己的願望，那就沒希望了、民眾黨就沒未來了。」沈富雄最後也坦言，「台灣的悲哀就是三個政黨都私心自用，看近不看遠，昧於大事，然後作賤自己，你覺得老百姓會被柯文哲騙嗎？這就是人民的眼睛是雪亮的」。