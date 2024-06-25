日圓反彈！新台幣早盤升貶互見 日幣換匯還有0.2067元可撿
美元走弱，日圓一度彈升至159.18兌1美元價位，目前在159.48附近震盪，只是台股今（25）日早盤再跌逾200點，新台幣兌美元陷盤整升貶互見，台灣銀行日圓現鈔賣出價還有0.2067元可撿。
記者顏真真／台北報導
市場等待即將於公布也是美國聯準會（Fed）偏好關鍵通膨指標「核心個人消費支出（PCE)）物價指數」，目前預估5月核心PCE月增率將達0.1%，低於前月的0.2%，年增率則將從前月的2.8% 降至2.6%，市場仍舊預估今年美國會降2次，美元指數走弱來到105.45附近。
亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中日圓兌美元從159.92反彈來到159.18，目前在159.39震盪，韓元也回升至13838.12兌1美元附近，離岸人民幣兌美元升貶互見，在7.2773至7.2848震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.4元、貶值0.5分開出，雖然在月底出口商有拋匯需求之下，一度翻升來到32.385元，升值1分，但隨著台股再跌逾200點，新台幣盤中又回貶，下探32.409元，目前在32.4元上下震盪。
在日圓兌新台幣換匯價部分，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價以0.2068元開出，在日圓又有些拉回，加上新台幣呈現盤整格局，貶幅有限，台銀日幣現鈔賣出價還見到0.2067元。