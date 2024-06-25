影／賴清德喊勿貿然行動 柯文哲批他恐嚇「背信棄義、毀憲亂政」
總統賴清德昨天正式公告國會改革法案，並同時提出釋憲。他更要求在野陣營，在釋憲結果出爐前「不要貿然行動」。民眾黨主席柯文哲今（25）日親上火線回應，質疑賴清德「這句話是在恐嚇大家是不是」？他並砲轟賴清德選前曾承諾到國會報告，現在卻推翻，「你也是在跟大家講說，你是一個沒有信用的人、你根本就會說謊。」
記者林詠青／台北報導
台灣民眾黨主席柯文哲今天在立院黨團開完晨會後，接受媒體聯訪。針對總統賴清德提出國會改革法案釋憲案，柯文哲下了標題「賴清德背信棄義、毀憲亂政」。柯文哲指出，這次國會改革哪一條不是民進黨過去主張？並重申12年來沒有改變的是立委黃國昌，改變的是民進黨。
柯文哲進一步痛批賴清德，選前曾承諾要到國會報告，「這個是有影音的欸！」他質疑賴清德提出釋憲，「是在宣告說你在選前講的政見統統不算數喔？看你心情才決定？更重要的，你也在跟大家講說你是一個沒有信用的人，你根本就會說謊！」
至於賴清德喊話在野陣營，在釋憲結果出爐以前「不要貿然行動」，柯文哲則直球對決「這句話是在恐嚇大家是不是？」如果法律只要不合己意，賴清德就聲請釋憲，作為一個法治國家的基礎就全部被推翻了，因此，「真正毀憲亂政的是賴清德」。
有國藍營將研議提案，立刻邀請賴清德到國會報告。柯文哲則強調，這個不用國會提案，法律通過立法院邀請總統到立法院國情報告，「這應當是全民期望，我想每一個黨應該都是贊成的」。