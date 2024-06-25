不熱嗎？為省廉航8千託運費 中國女狂套20多件衣服還拍片
航空公司普遍都有行李託運、手提行李重量的上限規定，許多廉航則一般只有手提、托運行李須另外購買，近日1名中國女子在網路上分享，如何穿20多件衣服通關，而不另外花錢買託運，引發熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這名任姓女子20日乘搭亞洲航空，由西安咸陽要飛到吉隆坡，在機場辧理登記手續時，由於沒有買託運，限重9公斤的手提行李超重2公斤，現場購買託運又要花1800元人民幣，折合新台幣約8000元，於是決定當場打開行李箱，將裡面的衣服、褲子通通穿上身。
從瘦子變成米其林，讓她在通關時，還被海關人員特別帶進小房間安檢，她又一件件把衣服脫下來放回行李箱，雖然因此承受異樣眼光，但她仍成功省下約8千台幣的行李託運費。
影片上傳到網路，不少中國民眾打趣的說：「為了省1800 ，就算200件我也會穿在身上的」、「1800確實值得穿，要是一兩百就算了」、「這真是負重前行，不知空調效果如何」、「我好像也這麼做過」。
不過也有人質疑：「去馬來西亞帶這麼多衣服做什麼」、「擺拍吧」、「就算超重也不至於要1800的託運費吧」、「超重2公斤為什麼20公斤費用」。