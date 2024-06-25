籌不出150萬！台開前董座邱復生沒錢交保 改「限制住居」
台灣土地開發前董事長邱復生被控違反證券交易法財報不實等罪，台北地檢署24日傳喚邱復生等共6人到案，檢察官複訊後今（25）日諭令邱復生150萬元交保候傳，限制出境、出海，需接受電子監控。不過邱復生覓保無著，短時間籌不出150萬，因此交保部分改為限制住居。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，2019年間台開公司因缺乏資金，向民間單位借款兩億餘元，不過台開並未如實將借款記載於財報中，反而以虛構的不動產買賣交易紀錄，藉此包裝對外借款及衍生利息。
檢察官郭耿誠24日指揮調查局台北市調處展開6路搜索，約談邱復生等6名涉案人員到案，訊後，檢方諭知邱復生150萬元交保，但他因覓保無著，改為限制住居、限制出境出海、受電子監控；台開公司前副總經理鄭綺麗20萬元交保，會計主管陳婉玲50萬元交保、台開營運部經理毛昭凱、會計人員陳婉伶、仲介謝義桐，各被以30萬、50萬、10萬元金額交保；台開董事、前財務長郭福進則以證人身份請回。
對此，台開昨晚發出4大聲明：
1. 針對檢調調查，公司尊重亦將全力配合。
2. 已將相關資料，移交檢調單位查察。
3. 台開稍早亦已針對有關事項向檢察官提出告訴，靜候檢調調查。
4. 不乏媒體報導與事實相左，盼外界勿多做渲染與揣測。