錄影到一半整片漆黑！凌濤轟「最大國安危機」：誰敢再講沒缺電
近期全台發生不少跳電事故，讓缺電問題再度浮上檯面。24日上午，淡水紅樹林地區有4088戶停電，下午政大也發生大停電；而南台灣也不平靜，高雄白天發生車禍撞毀變電箱停電，傍晚18時，台南市玉井區及楠西區一帶也因饋線跳脫，傳出有326戶停電；而18時6分，台北市內湖區也有655戶停電，台電查出是地下電纜故障。對此，國民黨桃園市議員凌濤當時正在電視台錄影，剛好遇到了停電，讓他直呼「最大國安危機真實上演」，誰敢再講台灣沒缺電？
記者王德蓉／綜合報導
24日晚間6時6分，台北市內湖區瑞光路、江南街、陽光街、瑞湖街一帶傳出無預警停電，台電獲報後立即派員趕赴至現場查修，發現停電原因為下電纜故障，已立即透過線路轉供，3分鐘內已復電65%（430戶），並先行隔離故障區間，不到1小時已全數復電。
當時凌濤正在電視台錄影，剛好遇上了停電，他在臉書發文表示，當時錄影談論我國軍事防衛內容的時候，結果竟然大跳電影響到製作單位及來賓。敵人還沒來，能源問題就成為台灣最大的國安危機，真實在眼前發生，讓他直呼「誰敢再講台灣沒缺電？」
凌濤表示，連內科都如此，台灣真的能有能源穩定性以面對接下來的運算耗能產業？台灣有超過80%能源仰賴進口，一旦進口水域遭到封鎖，撐得過去嗎？「郭智輝部長、童子賢董事長，講真話吧！」