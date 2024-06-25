麥電延役遭疑是為補核三缺口！台電：兩者無關 重申「供電無虞」
台電擬准台塑麥寮電廠1號機組延役到2025年，引發地方與環團不滿，立院國民黨團質疑延約是因爲缺電，對此，台電表示，業者5月主動聯繫台電，希望補發因不可抗力因素，未發完的電量，與核三1號機依法除役無關，也沒有所謂以煤廢核的情況。核三1號機除役後，規劃7月上線「豐德3號機」替代，容量比核三1號機更大，故供電無虞。
記者鄭妤安/台北報導
針對麥寮電廠1號機組延役，台電說明，麥寮1、2號機固定污染源操作許可證生煤用量於2015年向雲林縣政府申請展延時遭減量，因此機組需要停機或降載，導致合約期間部分電量未發足，所以業者主張不可抗力，主動提出將短發電量繼續發完。
雲林縣政府也表示，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作，台電合法履約，只同意在2025年底前，將原發電總量發完，
有關今年供電狀況，台電表示，下半年雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，今年7月核三1號機除役，但民營豐德電廠3號機加入供電；9月麥寮2號機除役，但同時新上線大潭9號機；12月還有大潭7號機及興達新1號機上線。新上線機組發電容量比除役機組更大，不會缺電，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。